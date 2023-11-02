Головнокомандувач Збройними силами України, генерал Валерій Залужний заявив, що настав час розширювати категорії громадян для мобілізації.

Залужний вважає за необхідне розширити категорії громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію.

Як передає НСН, про це він повідомив у колонці для The Economist.

«Росія не змогла використати свою величезну перевагу в робочій силі, тому що володимир путін стурбований тим, що загальна мобілізація може спровокувати політичну кризу, а також тому, що росія не може підготувати й екіпірувати достатню кількість людей. Однак наші можливості з підготовки резервів на власній території також обмежені», наголосив головнокомандувач.

Настав час розширювати категорії громадян для мобілізації

Залужний стверджує, що в українському законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов’язків. Щоб розв’язати цю проблему, в Україні мають намір запровадити єдиний реєстр призовників та розширити категорію громадян, які можуть бути призвані за мобілізацією.

«Також ми запроваджуємо «бойове стажування», яке передбачає розміщення мобілізованих і навчених кадрів у досвідчених стройових частинах для їхньої підготовки», додав головнокомандувач ЗСУ.

У цій же колонці головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російсько-українська війна переходить на етап «позиційної» зі статичними та виснажливими боями. Це несе величезні ризики для України та її Збройних сил.

Що ще написав генерал Залужний у колонці для The Economist читайте ТУТ.

Нагадуємо, у серпні 2023 року президент Володимир Зеленський розповів, що його запитали, чи буде посилення або прискорення мобілізації. Ось, що він відповів тоді:

«Скажу відверто, військові до мене звернулися із цим, щоб дати можливість більше мобілізовувати. Все. Поки що більше не можу вам сказати. Питання військкоматів, дуже важливе питання військово-лікарських комісій — потрібно якнайшвидше прискорити процеси, навести лад. Потім уже починати розмову про те, щоб збільшувати, як і ким».

Колишній міністр оборони Олексій Резніков 22 серпня розповів, що близько мільйона українців стали учасниками бойових дій за 9,5 року російсько-української війни.

Ще новини України: Хто має право вручати повістки під час мобілізації – повний перелік