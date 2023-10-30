Скільки українців носять прізвище Залужний і яке його походження

Нині кожному українцю відоме прізвище Залужний, його носить головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Це прізвище зустрічається по всій території України. Але найбільша кількість людей із ним проживає у західному та центральному регіонах ближче до півдня. Саме таку карту опублікувало генеалогічне товариство «Рідні», передає НСН.

Де найбільше розповсюджене прізвище Залужний

На карті показано, що найбільша кількість людей – носіїв цього прізвища, проживає:

у Дніпрі – 26 чоловік;

у Львові – 25;

у Лохвицькому районі Полтавської області – 25;

у Запоріжжі – 22;

на території колишнього Березнівського району Рівненської області – 21;

на території колишнього Новоукраїнського району Кіровоградської області – 19;

у Києві – 18;

у Житомирі – 17;

у Буському районі Львівської області – 14.

Загалом, із таким прізвищем за офіційними даними зафіксовано 527 українців. А в рейтингу за частотністю поширення прізвище Залужний посідає 9 430 місце.

Яке походження має прізвище Залужний

Блогер Олесь Думний написав, що походження цього прізвища досить неоднозначне, бо воно не має прив’язки до певної місцевості. А тому не класифікується за нормами словотворення того чи іншого регіону, доказом чого є наведена вище карта.

Тому блогер, керуючись нормами сучасної української мови, назвав найімовірніше значення прізвища Залужний – «людина, яка живе за лугом».

«За таким самим принципом були утворені інші прізвища: Завальний – за валами, Заворотний – за воротами, Загребельний – за греблею, Задорожний – за дорогою, Зарічний – за рікою, Заозерний – за озером, Заплітний – за плотом», написав Олесь Думний.

Блогер переконаний, що у польській мові це прізвище тлумачиться так само.

«Раніше у польській мові також побутувало слово «луг», яке означало те саме поняття, що і в українській мові. Саме із цього слова утворилося прізвище Залужний (Załużny) – людина з-за лугу. Але це слово вже давно стало архаїзмом у Польщі, тому із таким прізвищем є лише кількадесят осіб», пояснив він.

Водночас блогер не впевнений, що Залужний утворилося саме від «той, що живе за лугом».

«Спільний корінь «луг» залишає хоча й невелику, але ймовірність, що прізвище Залужний має більш цікаве походження, ніж просто «той, що живе за лугом», зазначив Думний.

Читайте ще: Перевірте походження прізвища – ким були ваші предки: козаками, військовими чи дворянами