Як змінилися українці за півтора роки війни – дослідження

Українці мають високий рівень стійкості до викликів війни, готовності вести її до перемоги і не йти на поступки ворогу. Як змінилися українці за півтора роки війни з’ясували в Національному інституті стратегічних досліджень, передає НСН.

Як змінилися українці за півтора роки війни

НІСД проаналізував низку соціальних досліджень, проведених різними українськими інституціями з травня по вересень 2023 року:

90% українців вважають неприйнятним визнання окупованих територій частиною РФ;

вважають неприйнятним визнання окупованих територій частиною РФ; 75% – висловилися проти надання російській мові статусу державної;

висловилися проти надання російській мові статусу державної; 80% українців, розуміючи важливість і роль ЗСУ в захисті країни, не підтримують скорочення їх чисельності в мирний час.

Опираючись на результати досліджень аналітики інституту констатували, що абсолютне переважання загальнонаціональної громадянської ідентичності над місцевою та регіональною, свідчить про те, що процес формування української політичної нації у цілому завершено.

Також вони звернули увагу на чинники, які консолідували суспільство – українська культура, символи та атрибути державності, державна незалежність України і українське громадянство як духовні та суспільно-політичні цінності.

Порівняно з попередніми роками, зросла частка тих, хто пишається державними символами України:

Прапором України (з 26% у 2011 р. до 75 % у 2023 р.);

(з 26% у 2011 р. до 75 % у 2023 р.); Гербом України (з 25 % до 74 %);

(з 25 % до 74 %); Гімном України (з 22,5 % до 69 %).

Також серед опитаних з 32 % до 74 % зросла частка тих, хто пишається державною мовою України (українську мову вважають рідною 86 % респондентів і мовою повсякденного спілкування – 76 %, що є найбільшими показниками за всю історію незалежності України).

За даними Інституту соціології НАН України, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, серед українців значно зріс відсоток тих, хто ідентифікує себе передусім як громадянин України – понад 79 %.

«Практично всі зазначені позитивні зміни виникли після початку повномасштабної війни, яка поставила український народ перед перспективою загибелі як окремої культурної та політичної одиниці», – йдеться у висновках інститути.

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