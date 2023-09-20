Українські прізвища мають цікаву історію. Походження прізвища може вказувати на те, ким були і чим займалися ваші пращури.

Про це пише НСН з посиланням на ТСН.

Раніше людина мала лише ім’я, прізвища з’явилися порівняно недавно. З літописів ми знаємо про княгиню Ольгу, князів Олега, Ігоря, Святослава. Офіційно прізвища в Україні з’являються в XIV–XV ст. у знаті. Купівля і продаж майна, передавання його у спадок вимагали оформлення документів, тому з’явилися спадкові родові прізвища.

Більшість населення України отримала прізвища після того, як 1632 року київський митрополит Петро Могила доручив вести метрики народжених, одружених, померлих.

Найчастіше основою для створення прізвищ були імена батьків, так з’явилися Петренко, Сидоренко, Борисюк. Від імені матері прізвища утворювалися рідко, серед таких прізвищ Мотренко, Настенко, Химчук тощо.

З’явилися прізвища, утворені згідно зі становищем, яке займала людина, або за посадою, яку вона обіймала.

Славетна історія запорізьких козаків також знайшла своє відображення в українських прізвищах. Багато з таких прізвищ пов’язані із заняттями та функціями козаків у Запорозькій Січі.

Прізвища, які вказують на військові чини запорізьких козаків

Якщо ви маєте таке прізвище, хтось із ваших предків, найімовірніше, служив в українському війську в епоху запорізьких козаків:

Джура – так називали козака-зброєносця.

Компанієць – це був козак легкоконного Гетьманського полку.

Прізвище Курінний походить від слова “курінь”.

Отаманенко – так називали ватажка козаків, якого обирали голосуванням.

Сердюками називали найманих піхотинців Запорізького війська.

Сотник – відоме військове звання в Гетьманщині, УНР та УПА.

Хорунжий – це прапороносець у Запорізькій Січі, військове звання серед українських січових стрільців та в УНР.

Чотар – молодший офіцер українських січових стрільців.

Прізвища українських козаків

Прізвища Гардовий, Крамар, Стороженко, Мельниченко, Дегтяр, Наливайко вказували на професію або обов’язок, який виконував козак. Такі прізвища, як Соломаха й Тетеря, походять від видів каші, які були популярними серед козаків.

Часто козакові надавали прізвисько, яке потім ставало прізвищем, що походило від місця, де він народився. Так виникли такі прізвища, як Лебединський, Полтавський, Прилуцький, Чугуївець, Волинський, Галицький тощо.

Також козакам давали прізвиська, які вказували на особливості його зовнішності, наприклад, Губенко, Горбоніс, Головатий, Чуб, Носенко, Рябко, Легкоступ.

Козацькі прізвища могли складатися з кількох слів. Прикладами таких прізвищ є Убийвовк, Неїжборщ, Непийвода, Небийбаба, Паливода, Нагнибіда, Перебийніс тощо.

Українські прізвища дворян

У родовідних книгах українських дворян можна знайти такі дворянські прізвища:

Адамовичі,

Андрушевські,

Безбородьки,

Вернадські,

Галагани,

Гордієнки,

Дарагани,

Дорошенки,

Ждановичі,

Іскрицькі,

Кандиби,

Карпенки,

Криницькі,

Лазаревські,

Леонтовичі,

Максимовичі,

Овсієнки,

Остроградські,

Паскевичі,

Полуботки,

Самойловичі,

Стороженки,

Сулими,

Тарновські,

Уманці,

Ханенки,

Щербані тощо.

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