“Особливо нічим стріляти вже”: ГУР перехопило скарги росіян (відео)

Російські військові відчувають значний дефіцит артилерійських боєприпасів. Це значно ускладнює особовому складу виконання задач рашистського командування на Бахмутському напрямку. На деяких ділянка фронту через це виникає затишшя. Передає НСН.

ГУР перехопило скарги росіян

Про це розповів один з окупантів у телефонній розмові, яку перехопило Головне управління розвідки Міноборони. Розшифрований варіант запису розвідники розмістили на своєму каналі в YouTube.

“Особливо нічим стріляти вже”: ГУР перехопило скарги рашистів (відео)

«Ну зараз усе тут, в основному, у Бахмуті там. Ось цей напрямок. Там ну, Кремінна ніби як стоїть фронт. І Сватівський, ну, на Сватове особливо. Ну, кажуть, снарядів, кажуть, снарядів нема, нема. Нема снарядів уже. Особливо нічим стріляти вже. Тому…», — жаліється окупант.

Раніше ми писали: Захисники відбили атаки на шести напрямках: що відбувається на фронті 27 листопада