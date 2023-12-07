Нічна повітряна атака на Україну 7 грудня – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака на Україну 7 грудня. НСН розповість все, що відомо про неї на даний момент. Матеріал доповнюється.

Що кажуть у Повітряних Силах

У Повітряних Силах повідомляють, що у ніч на 7 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» із мису Чауда (Крим).

Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Основні напрямки удару – Хмельниччина та Одещина.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА противника.

Залучалась зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Нічна повітряна атака на Україну 7 грудня: ситуація в регіонах

Хмельниччина

У ніч на 7 грудня Хмельниччину атакували російські “шахеди”. Під час повітряної тривоги, жителі Хмельницького району могли чути вибухи, працювали сили протиповітряної оборони

Про це повідомив перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Повітряну тривогу на Хмельниччині оголосили о 00:27.

О 01:13 Сергій Тюрін попередив про роботу ППО.

О 00:57 у Повітряних силах ЗСУ написали про рух ударних БпЛА у напрямку Старокостянтинова.

Повітряна тривога на Хмельниччині тривала до 01:27.

Згодом в ОВА уточнили, що інформації про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає.

Одещина

Російські терористи атакували ударними дронами Одещину. На жаль, тут є загиблий.

Під загрозою були південні райони області. Про це повідомляли Повітряні сили.

Ворожі ударні БпЛА з Чорного моря атакують південь Одещини, – поінформували в ПС

Особливо небезпечною була ситуація для Ізмаїльського району.

Жителі Ізмаїльського району, рушайте в укриття та будьте там до кінця повітряної тривоги! Це дуже важливо, – написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Телеграм

Згодом БпЛА на півдні Одещині змінили курс на захід.

Вранці стало відомо, що росіяни знову обстріляли порт на Одещині області, загинув водій фури

Окупанти потрапили до припортової інфраструктури Подунав’я. Пошкоджено склади, елеватор та вантажівки, – розповіли в ОВА

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