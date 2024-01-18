Енергодар заселяють росіянами, а місцевих залишилося 20% – мер Дмитро Орлов

Енергодар заселяють росіянами, а місцевих залишилося приблизно 20%. Про це в інтерв’ю «Новинам Приазов’я» сказав міський голова Дмитро Орлов, передає НСН. Крім того, він розповів, що окупанти продовжують знущатися над українцями, які не змогли або не схотіли залишати місто і не стали на бік загарбників.

За даними міського голови Дмитра Орлова, станом на зараз відомо про 10 містян, які перебувають у катівнях окупантів.

Багато тих, хто вже вийшов з цих катівень, перебувають без документів в місті, й тому не можуть навіть виїхати за територію населеного пункту, бо окупанти перевіряють їх

Інкримінують нашим мешканцям якісь «терористичні дії». Це звичайні цивільні люди, які працювали або в бюджетній сфері, або в енергетичній галузі. Проте окупанти знущаються, катують і таким чином примушують людей підтримувати проросійську позицію, а люди категорично проти цієї позиції. І тому відбуваються такі жахливі речі. Не нехтують і електричним струмом при катуванні, не нехтують і фізичним, і психологічним тиском. Багато тих, хто вже вийшов з цих катівень, перебувають без документів в місті, й тому не можуть навіть виїхати за територію населеного пункту, бо окупанти перевіряють їх. Є люди, в яких кінцівки прострелені, і мають багато таких захворювань, які, на жаль, неможливо на окупованій території вилікувати та підтримувати нормальний стан життєзабезпечення, бо окупанти мають певні обмеження з обслуговування цивільного населення, – розповів Орлов

Російські військові можуть вигадати будь-який привід для затримання мирних жителів міста та подальших обшуків їхнього житла, стверджує Орлов. За його словами, якщо в помешканнях енергодарців окупанти не знаходять української символіки, вони можуть підкинути гранату або зброю, – це стає приводом для затримання та утримання в катівні тієї чи іншої особи.

Енергодар заселяють росіянами

Станом на зараз в Енергодарі досі перебуває 10 тисяч осіб з 50 тисяч, які проживали до широкомасштабного вторгнення РФ, каже мер.

Є певні міграційні, демографічні явища. Тобто переміщаються окупанти, цивільні, скажімо так, росіяни. Навіть з віддалених їхніх регіонів переміщаються до Енергодару, бо неможливо 10 тисячами забезпечити життєдіяльність 50-тисячного міста в плані комунального обслуговування, – зауважив він

За даними Орлова, жителі, які лишилися – це здебільшого пенсіонери, частина з них – працівники атомної станції. Вони залишаються там, попри тиск окупаційних сил. Виїзд містян ускладнений фільтраційними заходами.

Піший перехід займає десь 3-4 дні. Якщо це переїзд на автівках, то це тільки через країни Європи або через Туреччину, Грузію – дорога займає тиждень. Звичайно, всі, хто приїжджає, долаючи ці складнощі, розказують, що декого утримують на фільтраційних пунктах до десяти днів просто для якихось перевірок. Декого затримують на добу. Зараз йдуть дуже ретельні перевірки. І ці пункти контролю, де ФСБшники їх перевіряють, досить жорсткі іноді бувають, – розповів міський голова

До речі, раніше ми писали: Грошова допомога дітям загиблих Захисників та Захисниць з Енергодара: як оформити