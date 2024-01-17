Експертів МАГАТЕ допустили до енергоблоку ЗАЕС №6. Про це йдеться на сайті агенства, передає НСН.

«Під час обходу зон енергоблока №6 команда відвідала турбінний зал енергоблока №6, але їй знову було відмовлено в доступі до деяких зон залу. Перебуваючи в реакторному залі, команда спостерігала за основними компонентами реактора, що підтверджує його стан холодного вимкнення», йдеться у повідомленні

Експертів МАГАТЕ допустили до енергоблоку ЗАЕС №6

Експерти МАГАТЕ відвідали приміщення системи безпеки енергоблока №6, щоб оцінити стан виявлених раніше відкладень борної кислоти. Фахівці зафіксували наявність відкладень у трьох приміщеннях. Також експерти МАГАТЕ відвідали аварійні дизель-генератори 6-го енергоблока.

Проте з 18 жовтня 2023 року експерти МАГАТЕ не можуть отримати доступ до всіх частин машинного залу кожного блоку. До того ж окупанти не надали експертам МАГАТЕ доступ реакторних залів енергоблоків №1 та №2.