Що відбувається з вашим тілом, коли ви пропускаєте сніданок – відповідь експертів

Регулярний пропуск сніданку може призвести до багатьох короткострокових та довгострокових наслідків, які можуть вплинути на ваш фізичний і психічний стан здоров’я та загальне самопочуття, попереджають фахівці. Передає НСН.

Що відбувається з вашим тілом, коли ви пропускаєте сніданок

Як пише EatingWell, зниження рівня глюкози у крові через регулярний пропуск одного з важливих прийомів їжі може призвести до таких наслідків, як низький рівень енергії, помутніння свідомості та сильна тяга до їжі.

“Пропуск сніданку пов’язаний не тільки з почуттям голоду, це втрачена можливість ефективно живити своє тіло і розум”, – зазначила магістр медичних наук, дієтолог з Нью-Йорка Клер Ріфкін.

За висновками експертів, ось до яких наслідків може призвести частий пропуск сніданку:

ви можете виснажити свій організм;

у вас можуть виникнути проблеми з гормонами;

ви можете відчувати себе більш похмурими або тривожними;

у вас може бути більше тяги до їжі;

ви можете завдати шкоди здоров’ю серця;

ви можете уповільнити свій метаболізм.

Деякі люди регулярно уникають сніданку в надії схуднути, але замість цього такий “метод” може навпаки перешкоджати зниженню ваги, виключаючи здоровий обмін речовин.

“Без сніданку організм шукає енергію в іншому місці, черпаючи запаси з жирової і м’язової тканини. Для цього потрібна енергія! В результаті інші процеси сповільнюються, щоб зберегти енергію і направити її на виживання. У результаті метаболізм сповільнюється”, – пояснив доктор медичних наук, дієтолог з функціонального харчування говорить Стефані Дарбі.

Отже, сніданок важливий як для зниження ваги, так і для поліпшення загального стану здоров’я.

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