Яка їжа найшкідливіша – названо 7 небезпечних продуктів

Яка їжа найшкідливіша серед всього різноманіття, що пропонує сучасна гастрономічна індустрія.

Про це НСН розповідає з посиланням на видання про здоров’я та їжу Eat This Not That.

Яка їжа найшкідливіша

Бекон

Бекон – це оброблене м’ясо, яке часто консервують зі штучними інгредієнтами, такими як нітрит, нітрати натрію та фосфат натрію. Вони призводять до прискореного старіння, пошкодження судин, раку молочної залози та простати.

Загалом споживання великої кількості червоного обробленого м’яса пов’язане з іще більшим ризиком захворювань.

Мілкшейки

Вони дуже солодкі та стануть ідеальним десертом у спекотний день. Але варто знати, що в цьому напої немає нічого поживного. Найчастіше в них багато доданого цукру, який сприяє підвищеному ризику розвитку діабету та серцевих захворювань.

Крім того, там багато насичених жирів, які можуть призвести до підвищення рівня холестерину та проблем із серцем.

Вершки для кави

Часто першими трьома інгредієнтами на пакуванні є вода, цукор і рослинна олія. Кавові вершки також можуть містити синтетичні добавки, такі як моно- та дигліцериди. Хоча моногліцериди безпечні в невеликих кількостях, вони також містять трансжири.

За даними Національної медичної бібліотеки, трансжир може потенційно підвищити рівень холестерину, а також збільшити ризик розвитку серцевих захворювань і діабету.

Дієтичні газовані напої

Штучні барвники, антипірени та підроблені цукри є інгредієнтами ваших улюблених дієтичних газованих напоїв. Майже всі популярні дієтичні газовані напої містять аспартам, штучний підсолоджувач, який був розроблений для схуднення.

Нещодавно виявили, що він підвищує рівень глюкози, перевантажує печінку та перетворює надлишок у жир. Дослідження також показали, що аспартам підвищує ризик раку.

Магазинне тісто

Використання готового тіста може заощадити ваш час, але не сприяти здоров’ю.

Популярні бренди на полицях магазинів мають у складі два консерванти, заборонені в деяких європейських країнах, а також звичайне борошно як основний інгредієнт.

Маргарин

Вершковий смак не притаманний маргарину, тому його надають штучно за допомогою додавання рослинних олій.

Здебільшого це пальмова олія, яка має високий вміст насичених жирів – понад 13 грамів лише на дві столові ложки. Дослідження показують, що пальмова олія впливає на розвиток серцево-судинних захворювань.

Кубики для бульйону

Тут знову-таки головним антигероєм є пальмова олія. Аналіз вчених показав, що цей жир значно підвищує рівень ліпопротеїнів низької щільності, або “поганого” холестерину, порівняно з рослинними оліями з низьким вмістом насичених жирів. Це дуже шкодить всім системам здоров’я організму.

