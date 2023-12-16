З чим не можна їсти яйця – 5 небезпечних поєднань продуктів

З чим не можна їсти яйця? Багато хто з нас чи не щодня вживає одночасно продукти, які шкідливо поєднувати.

НСН розповість про п’ять продуктів, з якими не варто вживати яйця.

Краще не їсти яйця з цими продуктами

Не варто вживати яйця з беконом. Так, так, саме з беконом, що роблять мільйони людей на сніданок у всьому світі. Шведські дослідники стверджують, що регулярне вживання яєчні з ковбасою або беконом пов’язане з високим ризиком появи зайвих кілограмів, а також серйозних проблем у роботі організму, що може призвести до раку підшлункової залози та підвищує ризик інсульту.

Не можна поєднувати яєчню з молоком. Спільне споживання цих продуктів погіршує засвоєння білка. Особливо це стосується соєвого молока. Все, що ви отримаєте, якщо будете запивати яєчню соєвим молоком — це повний шлунок та ударну дозу холестерину.

Хто з нас не запиває яєчню чаєм, з яким ситуація така сама, як і з молоком. Танін, що міститься в чаї, не дає повною мірою засвоювати корисним речовинам, які можна отримати після термічного оброблення яєць. Яйця вважаються продуктом, багатим на вміст заліза. А танін знижує його засвоєння. Мало того, таке поєднання може викликати закреп.

Яйця не поєднуються з рибою. Авідин, що міститься в рибі, бере участь у нейтралізації вітаміну В7, внаслідок чого риба втрачає свої корисні властивості.

Також проблемами із травленням загрожує вживання бананів до або після яєць. Дієтологи вважають, що банани краще не поєднувати з іншою їжею. Вони уповільнюють травлення і погано засвоюються в будь-якому поєднанні. Виділіть для бананів окремий час: вони чудові для перекушувань.

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