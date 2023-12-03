Ціни на яйця змінилися – скільки зараз коштує 10 штук

На початку грудня в Україні виросли ціни на яйця. Скільки зараз треба віддати за десяток.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Мінфін.

Ціна на яйця у грудні

У грудні порівняно із листопадом яйця подорожчали. На ціни впливає похолодання, зростання витрат на електроенергію та логістику, блокування кордону польськими перевізниками та інше.

Яйця “Квочка” додали у ціні з 54,64 грн. до 56,99 грн. за десяток, а яйця “Ясенсвіт” подорожчали із 55,53 грн. до 57,85 грн. за десяток.

Хоча раніше експерти не включали яйця в перелік продуктів, на які перед новорічними святами традиційно зростає попит і тому вони ростуть в ціні.

Зазвичай до такої категорії належать делікатеси, зокрема ікру, червону рибу, м’ясні вироби.

“Буде певний ажіотаж напевно на м’ясні вироби, тому що якраз перед святами збільшиться їх споживання. Навряд чи хтось буде піднімати ціни на картоплю, моркву, буряк і капусту, борщовий набір, тому що його багато є. Може щось здорожчає по рибі, це традиційно у нас. Тобто є певні фокусні речі, які однозначно трошки дорожчають перед святами тому що в нас на них різко збільшується попит”, сказав економіст Олег Пензин.

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