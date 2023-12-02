Що приготувати взимку із доступних продуктів, щоб було смачно і різноманітно.

НСН пропонує добірку рецептів, у яких використовуються тільки локальні продукти. Ті, що завжди під рукою і не надто дорогі.

Рецепт № 1: Налисники із солоним сиром

Що треба: 1 склянка борошна та 700 мл молока, 40 г вершкового масла та дрібка соди, 2 яйця. Також, 400 г сиру домашнього, 2 зубчики часнику, сіль та сушені трави.

Як приготувати: масло потрібно розтопити, змішати із содою та молоком. Туди вбити 2 яйця та змішати все міксером. Не перестаючи збивати, додавайте борошно, поки не утвориться тісто. Дайте йому настоятися 15 хвилин у теплі та перемішайте ложкою. Смажити можна без олії, або з нею — залежить від типу сковорідки.

Для начинки треба змішати сир зі спеціями, перетертим часником та сіллю. Збити все міксером, поки із сиру не зникне зернистість. Цією сумішшю помастити млинці та скрутити їх у налисники.

Їсти налисники треба гарячими. А, якщо у вас вони залишилися, то наступного дня страві можна дати нове життя. Просто візьміть форму для випічки, покрийте маслом, викладіть у неї млинці. Зверху залийте млинці сумішшю 1 яйця, 50 мл молока і спецій. Поставте в добре розігріту духовку на 15–20 хвилин. Потім, подавайте страву зі сметаною чи соусом.

Рецепт № 2: Гороховий суп-пюре з грінками

Що треба: 2 картоплини та 1 морквина, 2 зубчики часнику, сіль та куркума. Також, 200 г гороху, 50 мл вершків та 1 ст.л олії, 20 г масла. Шматочок хліба на грінки.

Як приготувати: горох треба замочити в теплій воді. Нехай настоїться хоча б протягом години. Потім, змініть воду на нову й варіть горох у великій каструлі на легкому вогні. Картоплю та моркву треба почистити та подрібнити. Підсмажити їх на легкому вогні з маслом, сіллю і спеціями, одним зубчиком часнику. Потім, додати овочі в каструлю, а часник викинути.

Іншим зубчиком часнику натерти шматки хлібу, посолити їх та підсмажити на олії до хрусткої скоринки. Коли суп повністю звариться, довести його до смаку сіллю та збити міксером в однорідну масу. Розлити в тарілки, а зверху прикрасити вершками. Подавати разом із гарячими грінками.

Рецепт № 3: Салат із квасолею та горіхами

Що треба: 200 г квасолі червоної, 150 г волоських горіхів та 150 г маринованих огірків. Також, 1 ст.л олії та 1 цибулина, сіль та чорний перець, 1 ч.л оцту.

Як приготувати: насамперед, треба відварити квасолю. Адже, вона має бути вже холодною. Тож краще зробити це звечора. Замочіть квасолю в теплій воді на 2 години. Потім промийте, залийте чистою водою й посоліть. Варіть на легкому вогні, орієнтовно, 50 хвилин. Злийте воду та дайте квасолі охолонути.

Волоські горіхи подрібніть та запечіть у духовці, щоби вони стали хрусткими. Потім, подрібніть горіхи ножем. Наріжте огірки тонкими кільцями, а цибулю — ще тоншими півкільцями. Залийте цибулю з огірками оцтом та олією, додайте спеції. Коли квасоля охолоне, змішайте всі компоненти разом та дайте їм трошки настоятися.

Рецепт № 4: Печені коренеплоди в медовій скоринці

Що треба: 500 г картоплі, 2 моркви, 200 г гарбуза. Також, 50 г рідкого меду та 70 мл олії. Сіль, куркума, сушений часник та кілька крапель оцту.

Як приготувати: моркву добре промити, витерти, та розрізати на 3–4 частини. Те ж саме зробити з картоплею. Гарбуз почистити та нарізати великими кубиками. Покласти все в тарілку. Мед замішати зі спеціями та олією. Ретельно перемішати всі компоненти разом. Залишити їх настоюватися на 1 годину.

Духовку розігріти до 190 градусів. Запікати овочі, поки вони не покриються золотистою хрумкою скоринкою. Подавати із соусом зі сметани, твердим сиром чи горіхами — за смаком.

Рецепт № 5: Овочеве рагу з квашеною капустою

Що треба: 300 г картоплі та 400 г квашеної капусти, 3 моркви та 200 мл томатної пасти. Часник, олія, сіль, куркума та карі — усе за смаком.

Як приготувати: картоплю та моркву треба почистити. Моркву нарізати кільцями середньої товщини, а картоплю подрібнити на кубики. Квашену капусту промити під краном та відтиснути з неї зайву воду. Часник перетерти в пюре, разом зі спеціями та 100 мл води — додати його до томатної пасти.

Узяти глибоку пательню та добре її розігріти. Налити олію, підсмажити до легкої скоринки картоплю та моркву. Додати капусту та смажити ще кілька хвилин. Потім, залити все томатним соусом. Тушкувати на легкому вогні, поки всі компоненти не стануть м’якими.

Рецепт № 6: Печені яблука із сиром

Що треба: 6–8 яблук, 300 г сиру та 1 яйце, 2 ст.л борошна, трішки олії та 100 г цукру.

Як приготувати: сир треба перетерти до зникнення зернистості. Додати до нього яйця, цукор та борошно — ретельно все збити.

Яблука не чистити, розрізати навпіл та вийняти серцевину. Змішати їх із невеликою кількістю олії та цукру. Потім, викласти на широке деко й наповнити в середині сирною начинкою.

Випікати десерт, поки сир не покриється скоринкою, а яблука стануть повністю м’якими. За бажання, до сиру можна додати горіхову присипку, курагу чи чорнослив.

Рецепт № 7: Запечена риба з овочами

Що треба: 2 очищені річкові риби, 4–6 картоплин та 2 моркви, 3 ст.л олії та 1 ст.л меду. Також, сіль, сушений часник та сушені трави.

Як приготувати: рибу треба ретельно промити та просушити. Овочі почистити та нарізати тонкими смужками. Олію змішати з медом та всіма спеціями. Натерти цією сумішшю рибу (всередині також) та овочі. Дати їм настоятися, а, тим часом, розігріти духовку до 180 градусів. Викласти овочі на деко, поверх них — рибу. Запікати, орієнтовно, 30 хвилин та подавати страву гарячою.

Рецепт № 8: Яблучний бісквіт

Що треба: 4 яблука та 4 яйця, 1 склянка цукру та 1 склянка борошна, дрібка солі та 50 г вершкового масла, 1 ст.л меду.

Як приготувати: яблука треба почистити та нарізати дрібними кубиками. Висипати їх у розігріту пательню, додати масло та 4 ст.л цукру, ретельно перемішати. Тушкувати яблука, поки з них не випариться трохи соку, а цукор із ним утворить густий сироп.

Розділити яйця на білки та жовтки. Жовтки перетерти з цукром та медом, а білки збити міксером у круту білу піну. З’єднати білки з жовтками, вимішати їх із борошном до зникнення грудочок. Якщо хочете додати більш яскравого кольору — вмішайте в тісто 1 ч.л куркуми. А, якщо не впевнені в потужності духовки — додайте 10 г розпушувача тіста чи соди. Має вийти густе тісто — дайте йому настоятися 15 хвилин у теплі.

Духовку розігрійте до 170 градусів, форму для випічки застеліть пергаментним папером, змащеним маслом. Вилийте половину тіста у форму, потім, викладіть яблука й залийте все іншою частиною тіста. Випікайте 35–45 хвилин та діставайте бісквіт, коли він трохи охолоне.

Рецепт № 9: Вареники з різною начинкою

Що треба: на 500 г борошна візьміть 2 яйця, 270 мл молока, по 1 ч.л солі та цукру, 10 г дріжджів, 50 г вершкового масла. Окремо — підготуйте обрану начинку.

Як приготувати: дріжджі треба перетерти з цукром, додати в них 1 ст.л борошна та 5 ст.л теплого молока. Змішати та лишити настоюватися. Яйця збити з рештою молока та розтопленим маслом, посолити. Додати до цієї суміші тісто та дріжджі, вимісити тісто й лишити його настоюватися. Потім, качалкою, зробити тонкий пласт тіста й порізати його ножем чи використати перевернуту склянку.

Як начинку, можна використати: картоплю, змішану з квашеною капустою. Горохове пюре з часником та морквою. Домашній сир із яйцем, часником та сушеними травами. Рис, змішаний зі смаженими овочами. Або ж солодкі варіанти: сир із цукром та яйцем, консервовані вишні.

Коли вареники відваряться — змішайте їх із вершковим маслом та подавайте до столу гарячими, зі сметаною (можна замінити кефіром). Залежно він начинки, замість сметани може підійти мед, для солодких вареників, або томатний соус, для солоних страв.

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