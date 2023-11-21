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Гречаники – рецепти, як приготувати апетитні котлети з гречкою

Журналіст
Гречаники рецепти, як приготувати апетитні котлети з гречкою
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Гречаники – рецепти, як приготувати апетитні котлети з гречкою. Ця смачна і ситна страва здавна має велику популярність в українській та польській кухні.

Гречаники готують із гречаної крупи із додаванням інших складників, наприклад – м’ясного фаршу, картопляного пюре, овочевої засмажки.

Гречаники смажать, тушкують у соусі або запікають у духовці. Тушковані або запечені в соусі вони виходять м’якшими й соковитішими.

Гречаники у томатному соусі

  • Крупа гречана – 1 ст.
  • Фарш м’ясний – 0,5 кг
  • Яйця курячі – 2 шт.
  • Цибуля ріпчаста – 2-3 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Кетчуп – 2-3 ст. ложки
  • Цукор – 1 ст.л.
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений – за смаком
  • Борошно – для панірування
  • Олія – для смаження

Промити гречану крупу, посолити, додати 2 склянки води. Зварити гречку до готовності. З’єднати фарш, готову гречку, дрібно нарізану цибулину, яйця, сіль і перець. Усе ретельно перемішати. З отриманого фаршу сформувати котлетки й обваляти їх у борошні.

На розігрітій сковороді обсмажити в олії гречаники з двох боків і скласти їх у каструлю.

Готуємо соус. Нарізати цибулю, моркву натерти на тертці. Обсмажити цибулю з морквою. Додати томатний кетчуп, сіль, цукор та перець. Підсмажимо соус, потім долити воду (2-3 чашки). Соус повинен покипіти.

Залити гречаники томатним соусом (можна додати трішки води). Тушкувати їх у томатному соусі на повільному вогні 30-40 хвилин.

Гречаники рецепти, як приготувати апетитні котлети з гречкою1

Гречаники із курячого фаршу з начинкою

  • Фарш курячий – 400 г
  • Крупа гречана – 100 г
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • Яйце куряче – 1 шт.
  • Мелений чорний перець – за смаком
  • Борошно або панірувальні сухарі
  • Сіль – за смаком
  • Рослинна олія
  • Для начинки
  • Яйця курячі – 2-3 шт.
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Петрушка свіжа – кілька гілочок
  • Сіль – за смаком

Гречку відварити у злегка підсоленій воді до готовності. Цибулю почистити, дрібно нашаткувати й обсмажити на рослинній олії.

У курячий фарш вбити сире яйце, всипати обсмажену цибулю та охололу гречку. Посолити, поперчити й додати спеції за смаком. Ретельно перемішати.

Готуємо начинку. 3 яйця відварити круто. Очистити й потерти на тертці. Додати до яєць сметану та подрібнену зелень, посолити і добре перемішати.

Взяти ложкою частину фаршу і зробити з нього плаский корж. На середину кожного коржика покласти начинку. Сформувати невелику котлетку так, щоб начинка була всередині. Обваляти гречаники у борошні.

Обсмажити гречаники з двох боків на рослинній олії. Подавати гарячими.

Гречаники рецепти, як приготувати апетитні котлети з гречкою2

Гречаники в духовці

  • Гречка (відварна) – 400 г
  • Яловичина – 600 г
  • Цибуля ріпчаста – 200 г
  • Часник – 2 зубчики
  • Сіль за смаком
  • Яйце куряче – 1 шт.
  • Панірувальні сухарі – 200 г
  • Олія – 2 ст.л.
  • Томатна паста – 1-2 ст.л.
  • Вода – 1 склянка
  • Зелень – для подачі

Перемолоти через м’ясорубку яловичину. Перекрутити гречану кашу, цибулю і часник.

У миску з фаршем розбити куряче яйце. Додати за смаком сіль. Змішати фарш в однорідний. Злегка відбити руками.

Мокрими руками сформувати міні-котлети. Гречаники повинні бути злегка витягнутими, але не такими великими, як класичні котлети. Обваляти їх у паніровці.

Скласти гречаники в форму. Дно форми попередньо змастити рослинною олією. Відправити в духовку на 30 хвилин. Температура нагріву духовки має бути 220°C.

Коли гречаники злегка підрум’яняться, додати томатний соус. Томатний соус приготувати з томатної пасти, розведеною у воді, трохи досолити. Відправити форму з гречаниками у томатному соусі в духовку ще на 15 хвилин. Режим нагріву – максимальний.

Гречаники рецепти, як приготувати апетитні котлети з гречкою3

Джерело

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