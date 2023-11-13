Секрети приготування квашеної капусти – 7 рецептів

Секрети приготування квашеної капусти, щоб була хрустка і смачна. Ця страва – багате джерело вітамінів та мікроелементів, які так важливі у холодний сезон.

Як правильно квасити капусту

Щоб квашена капуста вийшла смачною, необхідно дотримуватися кількох правил:

Вибирати качан пізніх сортів.

Не застосовувати металевий посуд.

Використовувати для засолювання тільки кам’яну сіль.

Спостерігати періодично за процесом квашення.

Шинкувати обов’язково вимивши руки. У використанні має бути лише чистий посуд, оскільки такі нюанси не лише важливі через гігієну. Вони можуть несприятливо позначитися на бродінні заготівлі.

Отже, найчастіше роблять капустку двома способами.

Як квасити капусту в банці

Квашена капуста, рецепт якої розрахований для зберігання у банці, — один із найпопулярніших. Перед тим, як квасити капусту в банку, її шаткують, додають натерту моркву, цукор та сіль до смаку. Перемішують інгредієнти руками в мисці або на столі, з деяким зусиллям (перетираючи, щоб пустила сік).

Отриману масу щільно укладають у банку, притискаючи кулачком або дерев’яною качалкою, якщо не пролазить рука. Наповнивши банку по шийку, ставлять її в миску, оскільки під час бродіння почне прибувати рідина і виливатися за краї. Капуста у відкритій банці має настоятися протягом трьох днів. Після цього необхідно накрити банку капроновою кришкою та поставити в холодильник.

Як квасити капусту в каструлі

У миску шаткується капуста і натирається морква. Потім масу необхідно посолити й, злегка переминаючи, змішати ці два інгредієнти в потрібних пропорціях, додаючи сіль і цукор. Коли продукти трохи пустять сік, отриману масу перекладають в емальовану каструлю і руками утрамбовують.

Після цього процес повторюється — в миску шаткують капусту, труть моркву, змішують, солять, підсолоджують і утрамбовують, наповнюючи таким чином каструлю до верху. Якщо в рецепті є лаврове листя, їх потрібно викласти зверху, злегка змочивши водою.

На заповнену каструлю кладуть тарілку трохи меншу за діаметром, щоб охопити якомога більшу площу, а на тарілку — гніт (важкий предмет). Все це накривають марлею для дотримання чистоти та залишають на сім днів за кімнатної температури: 18-20 градусів.

Рецепти квашеної капусти

Класичний рецепт квашеної капусти

Склад:

Капуста біла пізніх сортів — 2 кг.

Морква — 1 шт.

Сіль — 40 г.

Лавровий лист — 2 шт.

Перець чорний горошок — до свого смаку.

Для насиченості смаку можна додати фенхель, гвоздику, кмин та аніс.

Знімають верхні пелюстки й шаткують ножем або на тертці з регулювальним механізмом товщини нарізки. Після цього натирають моркву на великій тертці, змішують усі інгредієнти та переминають руками так, щоб капуста пустила сік.

На цьому етапі необхідно спробувати заготівлю на смак — повинна бути злегка пересолена, тоді при бродінні капустка набуде потрібних смакових якостей і властивостей. Утрамбовують її в місткість, залишають при кімнатній температурі на 2-3 дні. При цьому не забувають протикати вміст шпажкою, даючи вийти гіркоті.

Квашена капуста: рецепт швидкого приготування

Для приготування квашеної капусти за добу потрібно:

Капуста свіжа — 1 кг.

Морква — 1-2 шт.

Вода — 0,5 л.

Сіль — 1 ст. л.

Цукор — 100 г.

Оцет — 100 мл

Соняшникова олія — 100 мл.

Лавровий лист — 2-3 шт.

Чорний перець горошок — 5-7 шт.

Перець запашний — 5-7 шт.

Нарізають капусту тонкою соломкою. Очищають моркву від шкірки, натирають на тертці великого калібру. Змішують. Не додаючи солі на цьому етапі, щільно укладають капусту в банку на три літри й заливають вміст маринадом, що кипить.

Щоб приготувати маринад, знадобиться каструля. Її ставлять на вогонь, додають воду з розрахунком на 1 кг капусти 0,5 л води та інші інгредієнти: цукор, сіль, лавровий лист, чорний перець, перець запашний. Доводять суміш до кипіння, додають по пів склянки олії та оцту. Як тільки маринад закипить, знімають із вогню та виливають все в наповнену банку. Після цього місткість потрібно закрити кришкою та залишити на добу при кімнатній температурі. Рівно через 24 години продукт готовий до вживання.

Рецепт хрусткої квашеної капусти

Список необхідних продуктів:

Капуста — 2 кг.

Морква — 1-2 шт.

Сіль — 2 ст. ложки.

Цукор — 1 ч. ложка.

Капусту беруть білокачанну, шаткують. Натирають моркву на великій тертці й додають до нашаткованого. Перемішують. Після чого приправляють необхідною кількістю солі та цукру, знову перемішують. Складають у місткість, найкраще у трилітрову банку, та накривають марлею.

Капуста має вкритися соком. Якщо його недостатньо — можна залити вміст 150 мл води. Тривалість процесу бродіння залежить від кімнатної температури (від трьох до чотирьох днів). Для видалення гіркоти з капусти роблять щоденні проколи.

Рецепт квашеної капусти в розсолі

Покроковий рецепт капусти в розсолі не тільки простий, але й не займає часу.

Інгредієнти:

Морква — 1 шт.

Капуста білокачанна — 2,5 кг.

Вода — 1,5 л

Цукор — 1 ст. л.

Сіль — 1-2 ст. л.

Подрібнюють капусту соломкою, натирають на тертці моркву, перемішують у просторій каструлі. Складають щільно у банку. Після цього в теплу воду засипають сіль і цукор. Перемішують, щоб розчинилися, і з’єднують рідину із вмістом банки, проткнувши в капусті кілька заглиблень аж до дна.

Закривають банку кришкою, залишають на 3-5 днів. Після закінчення цього терміну смакота готова. Вона гарна не лише як частування, а і як начинка для пирогів, млинців та вареників.

Квашена капуста з буряком

Поєднання інгредієнтів надає цьому солінню екзотичний смак та яскраво-червоне забарвлення.

Список необхідних інгредієнтів:

Капуста — 3 кг.

Вода — 1 л.

Перець горошок — 7 шт.

Оцет столовий — 1 ст.

Лавровий лист — 3 шт.

Буряк — 1 кг

Сіль — 2 ст. л.

Перець запашний — 5 шт.

Цукор — 1 ст.

Капусту та буряк миють, нарізають квадратними пластинами. Змішують обидва інгредієнти й укладають у місткість.

Для маринаду: доводять воду до кипіння, розчиняють у ній цукор та сіль, додають лавровий лист, перець запашний та чорний. Проварити цей склад протягом 10 хвилин і додати оцет. Після цього потримати на вогні ще хвилину, залити готову суміш у банку і дати настоятися протягом трьох днів. Подавати до столу, поливаючи олією.

Квашена капуста з яблуками

Інгредієнти:

Капуста білокачанна — 4 кг.

Зелене яблуко — 800 г.

Морква — 180-200 р.

Сіль — 60-80 г.

Перець запашний — 4-5 шт.

Чорний перець горошок — 5-6 шт.

Гвоздика — 3-4 шт.

Капусту та моркву нарізають соломкою, солять і перемішують доки не пустить сік. Яблука розрізають на четвертинки, вилучивши серцевину. Укладають у такому порядку: шар капусти, спеції, шар яблук. Чергують доти, доки місткість не заповниться. На верхній шар кладуть тарілку та притискають пресом. За три дні страва подається на стіл.

Квашена капуста з болгарським перцем

Інгредієнти:

Капуста — 2-3 кг.

Морква — 3-4 шт.

Болгарський перець — 2-3 шт.

Сіль — 2 ст. л.

Миють капусту, видаляють качан і верхні пелюстки. Після тонко шаткують овоч і додають до нього моркву, попередньо натерту на корейську тертку. Солять отриману масу і змішують, злегка потиснувши. Далі додають болгарський перець, нарізаний соломкою, перемішують і залишають на три дні. Важливо щодня протикати заготівлю шпажкою, щоб з продукту виходили гази.

Як і скільки зберігається квашена капуста?

Найкращим варіантом для зберігання квашеною капусти вважається скляна або емальована тара. Заготівлю потрібно зберігати за температури від 0 до +4 градусів. Місцем зберігання може бути холодильник, льох, підвал. Скільки зберігається квашена капуста в таких умовах? Від 4 місяців до пів року.

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