Як харчуватися восени та взимку, щоб менше хворіти? Які продукти варто ввести в свій раціон?

Про це в Instagram розповіла дієтологиня Олеся Добрянська, передає НСН.

Що варто зробити з раціоном

Використовуйте принципи кольоротерапії (наприклад, яскраві, червоні та помаранчеві продукти підвищують настрій та стимулюють активність). У холодний період може бути складно утриматися від переїдання, оскільки ми шукаємо більше комфорту в їжі, тому емоції можна шукати в кольорах, цікавих смаках, теплих текстурах тощо.

Вживати продукти та напої, що зігрівають. Стежте за рівнем цукру в напоях і віддавайте перевагу безалкогольним варіантам. Так само можна робити акцент на гарячих стравах.

Збільште частку овочів в приготовленому чи квашеному вигляді порівняно з літнім періодом. Якщо влітку переважали свіжі овочі, то зараз їх можна запікати.

Введіть у раціон різні каші та бобові. Додавайте цитрусові, ківі, квашені овочі як джерела вітаміну С.

Не збільшуйте кількість калорій дуже помітно. У щоденному меню буде достатньо підвищення на 150-200 калорій більше, ніж літом. Але варто відмовитись від жорстких обмежень в калоріях.

Збагачуйте раціон залізом. Печінка, телятина можуть підтримати рівень енергії та запобігти анемії.

Що робити з вітаміном D

Його можна отримати з риби, яєць, молочних продуктів, але людина не з’їсть за один раз ту кількість цих продуктів, з якої отримає денну норму вітаміну.

Наприклад, 2000 МО це 400 грамів жирної риби, 400 грамів твердого сиру, банка ікри чи дев’ять яєць. Тому варто приймати вітамін D додатково.

Яка саме доза потрібна залежить від вашого способу життя, регіону проживання, фортифікації, віку та супутніх захворювань.

Які овочі доступні в холодний сезон

Осіннє меню може містити:

гарбуз

буряк

баклажани

моркву

солодкий перець

усі види капусти

картоплю

батат

селеру

корінь петрушки

пастернак

дайкон

редьку

Деякі з цих овочів ви навіть можете заморозити на зиму. Якщо якісь із них ви ще не додали до щоденного раціону, то обов’язково зробіть це. Достатня кількість вітамінів та мікроелементів допоможе вашому організму легше переносити віруси та адаптуватися до холоду.

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