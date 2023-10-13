Лікар розповіла який корисний напій можна пити зранку замість кави та чаю та оздоровлюватися щодня

Збадьоритися вранці можна і без великої кількості кофеїну. Терапевт та сімейний лікар Людмила Сердюк закликала українців звернути увагу на какао. Його можна пити часто і оздоровлювати при цьому свій організм.

Про це розповідає НСН з посиланням на TODAY.UA.

У цьому напої багато речовин, які сприятливо впливають на самопочуття людини. При цьому вміст кофеїну набагато менший, ніж у каві або чаї – приблизно 230 мг на 100 г порошку.

“Какао, яке іноді називають гарячим шоколадом, не лише приємно зігріє в холодну пору року, а й принесе чималу користь для нашого здоров’я”, – зазначила медик.

Який напій можна пити зранку замість кави та чаю – корисно для здоров’я

За словами Сердюк, в какао містяться важливі мікроелементи, серед яких залізо, фолієва кислота, фтор, залізо, магній та цинк. У ньому також є вітаміни групи В, органічні кислоти та клітковина.

Какао допомагає мозку ефективно працювати, сприяє нормалізації рівня холестерину. У складі є епікатехін, який допомагає боротися з такими серйозними патологіями як цукровий діабет, рак та серцево-судинні хвороби.

Терапевт звернула увагу на те, що ароматний та гарячий напій діє на нервову систему заспокійливо, провокує виділення ендорфіну – гормону щастя.

До речі, вчені дійшли висновку, що какао допомагає боротися із зайвою вагою. Цей напій швидше дає відчуття насичення, на відміну від чаю чи кави. Також він допомагає виводити із організму шкідливі речовини.

Людмила Сердюк наголосила, що вживання какао варто обмежити людям, які мають проблеми з роботою шлунково-кишкового тракту, особливо при загостренні.

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