Скільки кави можна пити в день – рекомендації фахівця

Кава – це улюблений багатьма підбадьорливий напій. Але скільки його можна випивати в день, щоб це було безпечно для здоров’я. Британський лікар Майкл Мослі назвав максимальну кількість чашок кави, яку слід випивати за день. Про це пише Уніан, передає НСН.

Скільки кави можна пити в день

Доктор Мослі рекомендує випивати максимум три чашки кави в день, посилаючись на “одне з найбільших досліджень здоров’я у Великобританії”, в якому взяли участь 500 тис.осіб. Це дослідження показало, що кількість “до трьох чашок кави покращує здоров’я мозку і серця”.

Дослідження виявило, що в порівнянні з тими, хто не п’є каву, у тих, хто вживає її щодня, серце було здоровіше і працювало краще. Фахівець пояснив, що кава може мати такі переваги, оскільки багата флаванолами та антиоксидантами, які називаються поліфенолами – сполуками, які сприятливо впливають на мозок та серце на додаток до їх протизапальних ефектів.

“Однак, для того, щоб відчути користь кави для здоров’я, важливо пити її не відразу після пробудження”, – зазначив фахівець.

На думку дослідника Джеймса Беттса, професора метаболічної фізіології в університеті Бата, потрібно почекати кілька годин, перш ніж приступити до ранкової кави, особливо якщо ви погано спали вночі.

“Поганий сон підвищує рівень кортизолу, гормону стресу, який може підвищити рівень цукру в крові до нездорового максимуму. Випита кава в першу чергу після важкого нічного сну може загострити обидві ці проблеми”, – пояснив він.

Доктор Мослі також рекомендував випити чашку кави за годину до тренування, оскільки це може зробити вас менш схильними до втоми, а також допоможе змінити спосіб спалювання жиру. Дослідження показали, що чашка кави перед аеробними тренуваннями може допомогти перемістити жир у м’язи, а інше дослідження показало, що чашка кави перед 30-хвилинним тренуванням може навіть продовжувати стимулювати розщеплення жиру після того, як ви його закінчили.

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