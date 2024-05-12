Сезонна алергія проявляється навесні та влітку. В НСЗУ розповіли про симптоми та до якого лікаря звертатись

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на НСЗУ.

У національній службі здоров’я розповіли, що алергія – це надмірна реакція імунної системи на подразники, такі як пилок з дерев, трави тощо. Організм розпізнає їх як загрозу і виділяє у відповідь хімічні речовини, які провокують сльозливість, набряк, свербіння.

Сезонна алергія – як її розпізнати, чи можна допомогти собі самостійно

Закладеність носа, чхання, нежить, першіння у горлі, почервоніння очей є основними симптомами алергії. При важкому перебігу може виникати задуха та кашель.

Щоб надати собі першу допомогу, слід прийняти антигістамінні препарати. Їх можна придбати без рецепта. Для зняття закладеності носа можна застосувати спрей для звуження судин. А кашель допоможуть полегшити охолоджувальні льодяники.

Якщо всі перелічені способи не допомагають, треба звернутися до сімейного лікаря. Він призначить антигістамінні або стероїдні спреї для носа чи інші, більш специфічні ліки.

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