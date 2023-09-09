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Не можна вживати у холодному вигляді – яку їжу краще розігрівати

Журналіст
Не можна вживати у холодному вигляді - яку їжу краще розігрівати
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Часто після важкого дня на роботі в хід ідуть холодні продути. Але деяку їжу краще розігрівати, тому що вживання її у холодному вигляді може нашкодити здоров’ю

НСН з посиланням на FoodOboz розповість, яку їжу краще не вживати в холодному вигляді, бо це може погано вплинути на ваш організм.

Як холодна їжа може вплинути на організм

  • вона знижує швидкість метаболізму
  • сприяє підвищенню ваги

Не можна вживати у холодному вигляді – яку їжу краще розігрівати

Не можна вживати у холодному вигляді - яку їжу краще розігрівати

Не можна вживати у холодному вигляді їжу, яка багата на білок

Якщо їсти білкові страви у холодному вигляді – можуть виникнути проблеми з кишківником. Тому підігрівайте такі продукти для розчеплення амінокислот.

Не можна вживати у холодному вигляді - яку їжу краще розігрівати

Не варто вживати в холодному вигляді приготовані на олії продукти

Жир в холодному вигляді абсолютно не розчеплюється. Тому страви на олії обов’язково потрібно підігрівати. Але смажена картопля – виняток.

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смажену картоплю можна вживати холодною

Які продукти можна не нагрівати

Овочі та фрукти варто їсти холодними. Але найкраще їх заздалегідь дістати і трохи зачекати, щоб продукти адаптувалися до кімнатної температури.

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