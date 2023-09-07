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Чим кормлять у їдальні Верховної Ради – які ціни, порівняно з іншими закладами харчування

Журналіст
Чим кормлять у їдальні Верховної Ради – які ціни порівняно з іншими закладами харчування
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До їдальні Верховної Ради можна потрапити тільки за наявності відповідних документів. Але деякі нардепи інколи розповідають, чим їх годують і скільки це коштує.

Як сильно меню і ціни відрізняються від кафе і ресторанів навколо, розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Які страви та скільки вони коштують у їдальні Верховної Ради

Так, тут можна скуштувати філе хека за ціною 120 грн за 100 г або порцію сьомги в 100 г за 224 грн.

На гарнір до основних страв депутатам пропонують баклажани-гриль 100 г за 60 грн, перець-гриль 100 г за 100 грн, кабачки тушковані з помідорами – за 150 г 92 грн. Є і звичайний рис – 150 г за 32 грн або картопляне пюре – 150 г за 34 грн.

Варто відзначити, що авторка фото, народна депутатка Вікторія Сюмар, незадоволена цінами на овочі у столовій.

“Це ціни з парламентської столовки. Баклажани – 600 грн за кг (на ринку купую по 30 максимум). Перець – 1000 грн кг (на ринку 70 грн), кабачки – 600 грн. Просто тотальний “кінець епохи бідності”, пише депутатка.

У коментарях справедливо зауважили, що зовсім недавно суспільство обурювалося через те, що у столовій Ради дуже дешеві страви.

А Вікторія Сюмар додала, що колись у ці столові бігали, бо там були дешеві страви, а зараз “на Липський ресторани дешевші”.

Ціни у кафе та ресторанах біля ВР:

  • кафе “Гарант”

По сусідству з Верховною Радою, на вулиці Липський, 10, є кафе “Гарант”. У ньому, до речі, дуже часто можна побачити українських політиків. А ще там святкують різні дати.

Звісно, ресторанне меню має вибір набагато більше, ніж у їдальні Верховної Ради. Наприклад, за 200 г пельменів зі свинини треба віддати 155 грн. А за вареники з картоплею чи капустою – 120 грн за порцію у 250 г.

Звичайні відварені сосиски з гірчицею обійдуться у 85 грн – це за порцію 75 г. А ще можна з’їсти бутерброд з твердим сиром – за 70 грн.

кафе Гарант

  • кафе “Липа”

На В’ячеслава Липинського є кафе “Липа” й це теж – зовсім поруч з Верховною Радою. Але і там є цікаве меню.

Наприклад, картопляне пюре з мітболами у томатному соусі – 230 грн за порцію. Тарілка окрошки – 165 грн, сирний суп – 150 грн, а батат фрі з пармезаном – 200 грн.

Порція пюре чи молодої картопельки – 100 грн. А можна і равіолі з крем-сиром та шпинатом поїсти – за 250 грн.

кафе Липа

  • Кафе на Мечнікова

Ну або ще пройтися до вулиці Мечнікова, де у кафе можна з’їсти тост з авокадо за 265 грн чи млинці з жульєном за 180 грн.

  • “пузата хата”

Ну і наостанок, ціни у “Пузатій хаті”. Картопля пюре по-домашньому обійдеться у 40 грн за порцію. Стільки ж буде коштувати запечена картопля, гречка та рис з овочами.

Рибна парова котлетка обійдеться у 60 грн, а “по-київськи” – 72 грн. Ще можна з’їсти мусаку за 130 грн або порцію вареників за 54 грн. Тарілка борщу – 42 грн.

пузата хата меню

пузата хата

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