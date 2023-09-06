Названо дві області, де найбільше корупції в Україні. Дніпропетровщина і Львівщина – лідери за кількістю корупційних справ. Про це свідчать дані на сайті Реєстру корупціонерів, передає НСН

Львівщина на першому місці за кількістю таких справ, а Дніпропетровщина – на другому.

До Єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, внесено 1908 записів у Львівській області та 1854 записи у Дніпропетровській області.

Також у п’ятірці рейтингу областей опинилися:

Одеська область – 1158;

Харківська область – 1046;

Київська область – 978.

Найменше зафіксованих корупційних справ у Херсонській, Миколаївській та Луганській областях.

Дніпропетровщина і Львівщина – лідери за кількістю корупційних справ в Україні: інфографіка

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