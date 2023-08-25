На початку осені в Україні зміняться ціни на продукти харчування. Причому як у бік їх здешевлення, так і здорожчання. Чого чекати українцям восени

Про те, як зміняться ціни на продукти OBOZREVATEL розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, повідомляє НСН

Олег Пендзин зазнчаив: через війну робити якісь прогнози дуже складно – адже все може змінитися будь-якої миті.

“На сьогодні робити якісь прогнози дуже важко. Тому що є непередбачуваний фактор, пов’язаний з безпекою та бойовими діями. Ми ось говоримо зараз, а завтра, наприклад, якась біда прилетить у, скажімо, кілька великих елеваторів – і матимемо проблеми із постачанням. Тому прогнозувати важко”, – пояснив економіст.

Що буде з цінами на овочі

Якщо ж намагатися робити прогнози, то можна очікувати, що ціни на картоплю у вересні будуть найнижчими за 2023 рік, каже Пендзин. За його словами, на початку осені варто очікувати, що ціна цього овоча буде на рівні 6,5-7 грн/кг. Нині ж, зазначимо, картопля коштує 11,9 грн/кг.

Падіння до мінімальних показників очікує й на інші овочі борщового набору, зазначає економіст. До них, зокрема, належать: капуста, морква, цибуля, буряк.

В Україні зміняться ціни на продукти харчування – чого чекати вже восени

А ось на помідори та огірки, зауважує Пендзин, ціни підростуть. Втім, це здорожчання буде практично непомітним і, за його словами, не перевищить 5%.

Причина цього полягає в тому, що сезон цих овочів добігає кінця.

“Вони просто вже закінчуватимуться”, – розповідає експерт.

Загалом же, констатує він, багато залежатиме від погоди. Так, “якщо буде тепло, і вересень буде традиційним у нас продовженням літа, то й ціни будуть літні”.

Цукор та олія подорожчають

А ось ціни на цукор, за словами Пендзина, трохи підростуть. Втім, як і з огірками та помідорами, здорожчання значним не буде та складе 2-3%.

“Цукровіння у нас закінчується в листопаді – тоді буде новий урожай. До листопада ж ми доїдаємо урожай минулого року. Тобто цукор зросте в ціні, тому що зростає вартість його зберігання. Однак це зростання не буде критичним – 2-3%”, – прогнозує експерт.

На стільки ж, за його словами, зросте і вартість олії. Втім, наголосив він, ситуація з цим продуктом значно залежить від відновлення дії зернового коридору.

Річ у тім, пояснює економіст, що, з одного боку, виробництво олії в Україні скоротилося. Але з іншого, з усього обсягу цього продукту, що виробляється в країні, на внутрішній ринок надходить лише близько 7% – а все інше йде на експорт. Тобто, якщо зерновий коридор не буде розблокований, очікувати зростання цін на олію, ймовірно, не варто.

“З експортом зараз є проблеми. Тому олії на ринку зараз достатньо навіть при зниженні виробництва”, – резюмував економіст.

Загалом же за рік – з липня 2022 року по липень 2023-го – їжа в Україні подорожчала на 12,8%. При цьому деякі продукти подорожчали дуже значно – більш ніж на 50%, а деякі взагалі подешевшали – що свідчить про неоднорідну ситуацію у різних сегментах ринку.

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