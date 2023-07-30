Які продукти ніколи не варто купувати, бо складно сказати з чого їх роблять

Якщо ви турбуєтеся про власне здоров’я, зовнішній вигляд і фігуру, то деякі продукти ніколи не варто купувати, бо вони принесуть лише шкоду.

Про шкідливі продукти розповів фітнес-тренер та консультант зі здорового харчування Юрій Попко, передає НСН.

Ковбасні вироби: сосиски, сардельки і т.п., так як там зазвичай м’яса практично немає і дані вироби мають мало спільного з м’ясом, мова не йтиме про ковбаси домашнього виробництва, та ті, що на ринку продають, які зроблені на совість, хоча і це не факт.

Мова йде саме про промислові вироби, які містять концерванти, стабілізатори, підсилювачі смаку, трансжири, цукор і Бог знає що. Завдяки ним можна з будь чого зімітувати такий смак, що навіть не зрозумієте, що насправді їсте.

Виробники вказують % мʼяса, але якої якості це мʼясо, якщо воно подріблене часто до такого стану, що мікроскоп потрібний, особливо якщо це щось типу молочної ковбаси. Щодо копченостей, зараз використовують “рідкий дим”, який в цивілізованих країнах давно заборонений, так як є отруйним.

Кондитерські вироби, особливо масового виробництва. Основна складова- це цукор та дешева пальмова олія. Надлишок цукру в організмі призводить до запальних процесів, передчасного старіння.

Купа пустих калорій і багато некорисних жирів.

Популярні солодкі води, це взагалі суцільний цукор. У мене усмішку викликають люди, які кажуть “цукор не споживаю, пʼю тепер чай без нього” і в той же час в літрі солодкої газованої води 22 ложки цукру.

Чіпси, картопля фрі і все з фритюрниці, так як це смажене-пересмажене масло, яке являється сильним канцерогеном, який з організма дуже складно виводиться, так як наш організм не вміє розчіпляти транс жири і це можн призвести до раку. Після кожного приготування фрі олію потрібно міняти! Запитайте наступний раз, коли міняли олію, який це був день, 2-3 дні тому. І скільки сотень разів вона вже кипіла.

Йогурти з наповнювачами. В таких йогуртах гора цукру, краще вже обирати класичний без нічого, або самому робити.

Майонез. Знову ж таки, домашній – то одне, а от магазинний, якісний майонез зможе собі не кожен дозволити, тому, в тих що на прилавках знайдете і замінники смаку і барвники і трансжири + купа непотрібних калорій, майонези або жирні або дуже жирні в залежності від рецепту.

Крабові палички. Думаю, ні для кого не буде секретом, що там нічого спільного не має з крабами, вони б тоді вартували декілька тисяч гривень за кіло, поцікавтесь скільки вартує мʼясо краба. Від 2000 грн. Основа – це риба дешева, по факту – відходи рибні та купа консервантів, ароматизаторів, наповнювачів.

Консерви усіх видів. Сюди також відноситься і усіма улюблений тунець, хоча це одне з кращого, що можна придбати, особливо у власному соку. Якщо це тунець, важливо, де він виловлений, так як даний вид риби часто назбирує в себе важкі метали і токсичні речовини.

Фруктові соки, фреші. Насправді там маленький % соку, а інше: цукор, ароматизатори, а те, що ми вважаємо м’якоттю в кращому випадку буде жмих яблучний. Щодо фрешів, краще вже зʼїсти цілий фрукт, ніж сам сік без клітковини. В противному випадку отримаєте кінську дозу глюкози з фруктози, що в свою чергу провокує різкі викиди інсуліну.

Якщо підсумувати – обирайте свіжі продукти та не оброблені, свіже мʼясо а не ковбасу, свіжу рибу, а не консерви, овочі/фрукти, а не соки. Чим менше люди втручаються в процеси обробки, тим корисніший продукт і дешевший, пише експерт.

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