Дехто думає, що їх вигадали у СРСР: які страви і напої вкрав Радянський союз в інших країнах

У СРСР був дефіцит із якісними продуктами, дуже часто, щоб купити навіть просту ковбасу чи консерви, потрібно було вистояти довгу чергу.

Згодом стали з’являються закордонні продукти, які стали дуже популярними, наприклад, гамбургери, кетчуп, соки та спиртні напої, які назавжди стали “винаходом” СРСР.

Редакція FoodOboz ділиться інформацією про те, які продукти та напої СРСР вкрав в інших країнах, передає НСН.

Лікарська ковбаса

Цей продукт був завезений зі США. В результаті єдине, що змінили у Союзі – додали в назві ковбаси слово “лікарська”, яка нібито має наголошувати на її користі для здоров’я.

Майонез та кетчуп

У 1937 році в СРСР використовували для приготування салатів соус із яєць та гірчиці, який ми всі добре знаємо на смак – майонез. А ось кетчуп був справжньою новинкою для пересічної радянської людини. Його стали масово випускати в СРСР і він був соусом практично до всіх страв навіть до супів.

Гамбургер

Це фірмова американська страва, яку також намагалися виготовляти в СРСР. На вулицях міст з’являлося дедалі більше кіосків, де можна було купити гамбургери з курячими чи яловичими котлетами. Ціна одного гамбургера була 50 копійок.

Coca-Cola та лимонад, апельсиновий сік на сніданок

Грошей на виробництво Coca-Cola не було, тому її замінили лимонадами, які були популярними в СРСР, але також і їх підглянули.

Варто зазначити, що у США було популярним пити апельсиновий сік на сніданок, у союзі його замінили томатним соком. Його в обов’язковому порядку спочатку додали в меню дитячих садків, шкіл та заводських їдалень, а длаі він був у кожному гастрономі.

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