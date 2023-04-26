Шокуючі фото з Чорнобиля: перші дні після аварії і жертви радіації

Український фотожурналіст Ігор Костін був одним з перших, хто знімав зруйнований атомний реактор ЧАЕС в квітні 1986 року. ННС ділиться історичними фото з Чорнобиля, які ВВС отримала від родини фотографа.
Фотографії Ігора Костіна, які радянське керівництво дозволило публікувати лише за кілька тижнів після аварії, розійшлися світом, засвідчивши масштаби аварії.
Після катастрофи фотограф часто повертався до Зони відчуження, а також знімав жахливі наслідки радіоактивного забруднення, його вплив на людей і тварин в Україні й Білорусі.
Ігор Костін загинув У 2015 році в автокатастрофі. Йому було 78 років.
Попередження! Фото можуть шокувати
Фото гелікоптера, який брав участь у ліквідації аварії, зняте з борту іншого гелікоптера. Перші дні після аварії
1986 р. Моніторинг забруднення з гелікоптера
Солдати строкової служби в ненадійних захисних костюмах зачищають дах третього енергоблока
Захисне обладнання ліквідаторів аварії часто було саморобним
Миття вантажівки, яка працювала в зоні радіаційного забруднення
Один із могильників техніки, забрудненої під час гасіння пожежі на четвертому енергоблоці
Ліквідатори
Шоста клініка у Москві приймала найважчих пацієнтів, які отримали найвищі дози опромінення. Серед них – пожежники, яких першими кинули на гасіння радіоактивної пожежі.
Діти – найбільш вразливі і незахищені жертви радіації. 1987 p.
Дозиметричний контроль самоселів у Чорнобильській зоні. 1987 p.
Ігор народився в Білорусі після катастрофи. Фото зроблене в дитячому будинку. Батьки відмовилися від нього. Білорусь, як і Україна, особливо постраждала від радіоактивного забруднення
За даними ЗМІ, в 1990-х Ігоря всиновила жінка з Англії, яка побачила його фото в західній пресі
У перші роки після катастрофи жахливих мутацій зазнавали і тварини, народжені нa територіях, куди вітер заніс радіоактивний пил з ЧАЕС
Фотограф Ігор Костін у лікарні Хіросіми під час обстеження у місцевому Інституті радіаційної медицини