Шокуючі фото з Чорнобиля: перші дні після аварії і жертви радіації

Український фотожурналіст Ігор Костін був одним з перших, хто знімав зруйнований атомний реактор ЧАЕС в квітні 1986 року. ННС ділиться історичними фото з Чорнобиля, які ВВС отримала від родини фотографа.

Фотографії Ігора Костіна, які радянське керівництво дозволило публікувати лише за кілька тижнів після аварії, розійшлися світом, засвідчивши масштаби аварії.

Після катастрофи фотограф часто повертався до Зони відчуження, а також знімав жахливі наслідки радіоактивного забруднення, його вплив на людей і тварин в Україні й Білорусі.

Ігор Костін загинув У 2015 році в автокатастрофі. Йому було 78 років.

Попередження! Фото можуть шокувати

Шоста клініка у Москві приймала найважчих пацієнтів, які отримали найвищі дози опромінення. Серед них – пожежники, яких першими кинули на гасіння радіоактивної пожежі.

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