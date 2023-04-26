Сьогодні, 26 квітня, 37-річниця аварії на ЧАЕС. Президент Володимир Зеленський закликав світ не допустити нової трагедії. Він нагадав, що ще одна атомна електростанція в Україні окупована військами РФ

Зеленський нагадав, що ще одна АЕС в Україні перебуває під російською окупацією і закликав світ не допустити нової трагедії через дії РФ. Звернення глави держави опубліковано у Telegram, повідомляє НСН.

За словами президента, минулого року російська окупаційна армія не тільки захопила Чорнобильську атомну станцію, а й знову наразила на небезпеку весь світ. Сили оборони звільнили станцію більше року тому, вчені та підприємства безпеки у зоні ЧАЕС вже повернулися до нормального режиму роботи.

37-а річниця аварії на ЧАЕС – Зеленський закликав світ не допустити нової трагедії через дії РФ

Також в Україні окупованою залишається Запорізька атомна електростанція, яку війська РФ захопили 4 березня 2022 року.

Дії Російської Федерації, що полягають у захопленні найбільшого в Європі ядерного об’єкта, руйнування інфраструктури станції, пошкодження всіх ліній електропередач, є — за визначенням української влади — найскладнішою в історії ситуацією подібного роду. Потенційна загроза від розвитку подій може значно перевершити масштаби попередніх катастроф на атомних електростанціях.

Відповідно до звіту Міжнародного агентства з атомної енергії, «ситуація в Україні є безпрецедентною. Уперше збройний конфлікт триває на території великої ядерної установки»

Росія встановила контроль над Запорізькою атомною станцією, перетворивши її на військову базу, розмістивши там комбатантів, озброєння та замінувавши місцевість, а також обстрілюючи з її території сусідні міста Нікополь і Марганець.

Через військову діяльність Росії електроживлення власних потреб Запорізької атомної електростанції з української сторони періодично переривається, що ставить під загрозу охолодження ядерних реакторів.

Також Зеленський наголосив, що Україна та світ заплатили високу ціну за ліквідацію наслідків катастрофи, яка триває й досі. Крім того, президент закликав світ не допустити чергової трагедії через ядерний шантаж країни-агресора РФ.

“Україна та світ заплатили високу ціну за ліквідацію наслідків катастрофи, яка триває й донині. Ми маємо зробити все, щоб не дати державі-терористу жодного шансу використовувати об’єкти атомної енергетики для шантажу України й цілого світу”, – зазначив Зеленський.

37-а річниця аварії на ЧАЕС

26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції сталася одна із найбільш техногенних катастроф в історії людства. Внаслідок вибуху реактора у четвертому енергоблоці ЧАЕС радіаційне опромінення отримали майже 8,5 млн людей, понад 10 тисяч людей загинули.

Радіоактивна хмара від аварії пройшла над європейською частиною СРСР, більшою частиною Європи, східною частиною США.

Із зони забруднення евакуювали 200 тисяч людей. Люди назавжди покинули свої домівки у містах Прип’ять і Чорнобиль і ще 74 поселеннях.

Від самого початку влада приховувала правду про причини і наслідки аварії, і лише нещодавно секретні архіви почали відкривати.

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