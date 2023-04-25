У Дніпрі виплатять матеріальну допомогу до 37-ї річниці Чорнобильської катастрофи – хто зможе отримати

У Дніпрі до 37-ї річниці Чорнобильської катастрофи (26 квітня) виплатять матеріальну допомогу. Її отримують 1 343 вдови (вдівці) померлих громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (по 3 700 грн) на загальну суму понад 4 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна , передає НСН.

Також 2 264 учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС ІІ та ІІІ категорії виплачується допомога на загальну суму 2 633 200 грн. Ці кошти передбачені Комплексною програмою соціального захисту мешканців м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

У Дніпрі виплатять матеріальну допомогу постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

За словами завідувачки сектору управління у справах ветеранів та внутрішньо переміщених осіб департаменту соціальної політики міської ради Олени Свистунової, загалом на заходи в рамках згаданої програми з міського бюджету на цей рік виділено понад 19 млн грн.

“До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (14 грудня) цього року заплановано матеріальну допомогу 1 100 особам з інвалідністю, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на загальну суму понад 4 млн грн. Також місто приділяє увагу й оздоровленню чорнобильців. Цього року планується, що 249 чорнобильців І та ІІ категорії отримають санаторно-курортне лікування та оздоровлення на загальну суму більше ніж 3 млн 425 тис. грн”, – розповіла під час брифінгу 25 квітня Олена Свистунова.

Також, за її словами, чорнобильцям призначається матеріальна допомога на лікування та придбання ліків, яка надається за клопотанням голови Дніпровської міської спілки “Союз Чорнобиль України”.

“Цього року на це заплановано понад 1 млн грн. Окрім того, завдяки обласній субвенції чорнобильці отримують пільгові безоплатні медикаменти за рецептами лікарів (у разі амбулаторного лікування). За перший квартал цього року їх отримали 143 особи на загальну суму понад 235 тис. грн”, – зазначила вона.

Як відомо, у Дніпрі мешкають 5 800 осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Ще новини України: Виплати військовим після демобілізації – на які суми можна розраховувати