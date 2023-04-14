Виплати військовим після демобілізації 2023, які гарантує держава

Які виплати військовим гарантує держава після закінчення ними служби у 2023 році.

Про це пише НСН з посиланням на сайт Pro Гроші.

Виплати військовим – на що можна розраховувати

Після закінчення служби колишні військовослужбовці можуть розраховувати на наступні виплати і компенсації:

Одноразова грошова допомога. У разі демобілізації за станом здоров’я військові можуть отримати одноразову допомогу в розмірі половини місячної зарплати за кожен рік служби.

Компенсація за неотримане майно. Військовий може отримати довідку від речової служби про вартість речового майна.

Як домогтися компенсації вартості за майно, прописано в ст. 91 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”. Спершу військовому варто отримати довідку від речової служби частини про вартість, потім написати рапорт командиру про відшкодування вказаної суми. На підставі його наказу виплачують кошти.

Компенсація коштів для оздоровлення. Якщо за час служби військовий не отримав кошти для оздоровлення, їх можуть компенсувати після демобілізації за наказом командира. Розмір компенсації залежить від посадового окладу, виплат за звання і надбавки за вислугу років.

Також демобілізовані можуть отримати 50% місячної зарплати за кожен рік служби у разі звільнення за станом здоров’я. Плюс за наявності вислуги не менше 10 календарних років кошти нараховують службовцям, які звільнилися за віком, через скорочення штату чи завершення строку контракту.

Компенсація невикористаних днів відпустки. Якщо військовий не використав всю відпустку, він має отримати виплати за кожен невикористаний день. Такі виплати гарантовані кожному військовослужбовцю незалежно від причини демобілізації.

Гроші за невикористану відпустку належать всім військовим, не зважаючи на підстави звільнення. Розмір компенсації вираховують за всі невикористані дні основної щорічної та додаткової відпусток. Умови передбачені ст. 162 ЗУ “Про відпустки” та п. 12 ч. 1 ст. 12 ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Виаплати для вирішення соціально-побутових питань. Згідно закону, демобілізовані можуть отримати одноразову грошову допомогу для вирішення соціально-побутових питань. При цьому сума компенсації не може бути вищою за місячне забезпечення службовця.

У випадку, якщо військовий під час служби мав потребу в коштах на оздоровлення, але не отримав їх, то після демобілізації їх виплачують на підставі наказу командира частини. Розмір залежить від посадового окладу, виплат за званням і надбавки за вислугу років.

У розділі XXIIV “Виплата матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань” Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, йдеться про можливість нарахування одноразової виплати для вирішення вказаних питань. Сума не має бути вищою за місячне забезпечення службовця, куди включають всі види грошового забезпечення, окрім винагород.

Коли не виплачується допомога

Військовослужбовцям, звільненим з військової служби, одноразова грошова допомога не виплачується, коли вони звільнені:

за службовою невідповідністю;

у зв’язку зі систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;

у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили;

у зв’язку з набранням законної сили рішення суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення;

тим, які станом на 16 березня 2014 року проходили службу на території АР Крим та міста Севастополя і в установленому порядку не продовжили її проходження за межами тимчасово окупованої території України.

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