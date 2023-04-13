Олександр Вілкул заявив, що вбив би Путіна (відео)

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул переконаний, що президента Росії Володимира Путіна необхідно ліквідувати.

Як передає НСН, про це він сказав в інтерв’ю УП.

“Якби мав змогу його вбити, я б його вбив. Відбувається повномасштабна агресія. Кляті орки руйнують наші домівки, села, міста. Насправді я вірю, що кінець війни може наблизити лише кількість гробів, які звідси поїдуть в Російську Федерацію”, заявив Вілкул.

На уточнююче запитання журналістів, він відповів, що нічого б не говорив Путіну.

“Його треба ліквідувати”, сказав Олександр Вілкул.

Навесні ж 2019 року Вілкул, відповідаючи на питання, що б він при зустрічі сказав Путіну, відповів, що нагадав би президенту РФ його ж слова про те, що російський народ і український народ – це братні народи. Також він у 2019 році запропонував би Путіну відновити “нормальні відносини між братськими народами”.

Керівник Ради оборони Кривого Рогу переконаний, що зараз позиція громадян, яка була до війни, не має значення, оскільки в умовах російської агресії єдиним шляхом для України є вступ до блоку НАТО.

“Росія напала на Україну, тому єдина можливість для нас на майбутнє, щоб наші діти й онуки не воювали, це входження до системи колективної безпеки. Це НАТО. А краще поділ Росії на 5-6 менших держав і менш агресивних. Я визнаю, що помилявся. Нейтральний статус виявився неефективним, це безумовна моя помилка”, заявив Вілкул.

Чиновник також зазначив, що після війни Україна матиме вікно можливостей строком до двох років, за час якого влада й народ країни мають докласти максимум зусиль для вступу до Євросоюзу.

Також, на думку чиновника, поняття “хороші росіяни” виправдовує злочини Росії в Україні.

“Не всі погані, є там і хороші росіяни” – я вважаю, що це технологія, яка виправдовує. Хороші росіяни привели до влади й підтримують Путіна? Так не буває. Вважаю, що таких не існує”, додав Вілкул.

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