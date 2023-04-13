Росія продовжить приховану мобілізацію, а ракетні удари по Україні, ймовірно, відклала до осені – Генштаб

В рф планують почати серійне виробництво ракет Х-50. Це може вказувати, що росія, ймовірно, посилить ракетні удари по Україні цієї осені. Також найбільш імовірно, що росія продовжить проведення прихованої мобілізації.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, передає НСН з посиланням на РБК-Україна та Укрінформ.

“Слід зазначити, що за наявними даним в червні цього року рф планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дасть змогу кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни”, розповів Громов.

Також Громов повідомив, що продовж весняно-літнього періоду російська федерація нарощуватиме кількісні та якісні показники своїх військ, продовжуватиме формувати стратегічні резерви та перекидатиме їх до кордонів України, а також може продовжити проведення прихованої мобілізації населення.

Громов поінформував, що для збільшення чисельності військовослужбовців контрактної служби росією анонсовано призов понад 400 тисяч осіб. Крім того, заплановано призвати на строкову службу 147 тисяч осіб. Він підкреслив, що населення не виявляє бажання укладати контракти із збройними силами російської федерації, бо усвідомлює високі шанси “повернутися додому в пакеті”. У зв’язку з цим військкомати визнають відставання у виконанні планів призову на контракт.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ зауважив, що попри це росія різними методами продовжує мобілізацію. Зокрема, визначено завдання щодо розроблення судовими виконавцями механізму залучення фінансових боржників до військової служби за контрактом, прискорення розгляду кримінальних проваджень за економічні злочини та спонукання підрозділів добровільно укладати контракти для подальшого проходження військової служби.

“З цією ж метою запропоновано залучати іноземних громадян — таджиків, узбеків та представників інших національностей, які підлягають видворенню з російської федерації та ще чекають на депортацію, особливо тих, хто має родини на території росії”, додав Громов.

Окрім цього, він розповів, що на території рф та тимчасово захоплених територіях України триває активне формування альтернативних “вагнеру” приватних військових компаній.

“За оцінками партнерів, у короткостроковій перспективі такі компанії не матимуть такого масштабу та потенціалу, як пвк “вагнер”, зазначив бригадний генерал.

Підсумовуючи, він наголосив, що не варто недооцінювати мобілізаційні можливості агресора.

“Зважаючи на значний мобілізаційний ресурс, росія здатна повністю забезпечити власні збройні сили особовим складом для ведення тривалої війни на виснаження”, констатував Громов.

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