Резніков відповів, чи оголошуватимуть нову мобілізацію в Україні

Голова Міністерства оборони Олексій Резніков пояснив, чи оголосять в Україні нову мобілізацію.

За його словами, на цей час план по мобілізації, прийнятий в Україні в лютому 2022 року, не завершено. Тож необхідності в оголошенні нової мобілізації немає.

Про це Резніков заявив в інтерв’ю Delfi, передає НСН.

Голова Міноборони нагадав, що мобілізацію оголосили після початку повномасштабного вторгнення Росії.

«З урахуванням сьогоднішньої ситуації, цей план (план з мобілізації, – ред.), прийнятий до виконання ще в лютому минулого року, безперечно не завершений і тим більше не перевищений. Ми його ще до кінця навіть не виконали. У нас немає необхідності оголошувати нову мобілізацію», сказав він.

Резніков додав, що Генштаб «у спокійному темпі» справляється з компенсацією втрат, яких зазнає Україна, і не відчуває браку в захисниках країни.

Міністр також зазначив, що зараз Сили оборони комплектують людьми, які мають пройти навчання, і Україна вдячна партнерам, які допомагають із підготовкою військових.

В інтерв’ю Олексій Резніков також сказав, що, за даними української розвідки, російський режим готовий принести в жертву своїм божевільним цілям і 3 мільйони людей.

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