«ЗСУ на лівому березі Дніпра»: в ОК «Південь» прокоментували цю інформацію ISW

В ISW заявили, що ЗСУ на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Про це йдеться у свіжому зведенні Інституту вивчення війни від 22 квітня, передає НСН. В ОК «Південь» прокоментували дану інформацію, оприлюднену американськими аналітиками.

В оперативному командуванні “Південь” закликали набратись терпіння щодо добрих новин з лівого берега Дніпра на Херсонщині. Адже умови військової операції вимагають тиші, допоки ситуація не буде достатньо безпечною для наших військових. Про це сказала речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, коментуючи інформацію ISW про те, що українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Дуже складна робота триває, коли треба осягнути таку перешкоду як Дніпро, коли лінія фронту проходить такою широкою, потужною річкою. Умови військової операції вимагають інформаційної тиші до тих пір, поки це не буде безпечно для наші військових,

– наголосила Наталія Гуменюк

Вона також уточнила, що ця рекомендація стосується усіх, “навіть найкращих студентів Інституту вивчення війни”.

ЗСУ на лівому березі Дніпра: що саме сказали в ISW

Аналітики інституту повідомили 23 квітня, що російські “воєнкори” надали географічні дані які підтверджують, що українські сили зайняли позиції на Східному березі Херсонської області.

Геолокаційні кадри, опубліковані російським блогером 22 квітня, показують, що українські сили зайняли позиції на березі Дніпра на північ від Олешок і просунулися до Північної околиці населеного пункту на трасі Е97, а також на Захід від Дачі, – йдеться у звіті

Зазначають, що кадри також вказують, що російські війська можуть не контролювати острови на річках Кінка та Чайка, розташовані менш ніж за півкілометра на Північ від геолокаційних позицій українських військових біля Антонівського мосту.

В ISW наголосили, що змінять карту з територією на східному березі річки Дніпро на контрольовану Україною лише зараз, оскільки це перший випадок, коли аналітики спостерігають надійні геолокаційні зображення українських позицій на східному березі разом із російськими повідомленнями з багатьох джерел про постійну присутність там українців.