11 квітня – яке сьогодні свято, які прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

11 квітня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні, 11 квітня, відзначається Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів. Православні вшановують пам’ять священномученика Антипа, і залишилося 264 дні до Нового року. Це четвер, і на цей день припадає 778-й день повномасштабної війни в Україні.

11 квітня – яке сьогодні церковне свято

11 квітня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Антипа. Він був єпископом Пергамської церкви та учнем святого Іоана Богослова. Жив за часів правління імператора Нерона, який був язичником, що проводив жорстокі гоніння за християнами. Святитель Антип постійно таємно проводив проповіді і богослужіння. За це він чув дорікання з боку язичницьких жерців. Коли жерці сильно розлютилися, то схопили чоловіка і привели до храму Артеміди, щоб там кинути в піч. Але він спокійно заснув і так помер. Вогонь не зайняв тіло святителя, а тому вночі його поховали християни.

11 квітня у світі

Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів

11 квітня – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів, який відзначається за ініціативою ООН. Це пам’ятна дата, яка відзначається на честь події, яка мала місце 11 квітня 1945 року, коли в’язні концтабору у Бухенвальді почали інтернаціональне повстання проти гітлерівців. Саме цей день входження американців на територію Бухенвальду — і був прийнятий як дата, коли відзначається «Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів».

Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона

Хто святкує іменини 11 квітня

Антип, Яків, Петро, Іван, Микола, Прохір

Талісманом людини, народженої 11 квітня, є олександрит. Коштовне каміння, яке привертає увагу людини вже не одне століття. Олександриту здавна приписували потужні цілющі та магічні властивості.

Традиції, заборони і прикмети 11 квітня

Що не можна робити 11 квітня:

Не можна рубати дерева, такі дії принесуть нещастя.

Заборонено кричати, сваритися і лихословити.

Не варто витрачати багато води.

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день.

Цього дня наші пращури готували особливий цілющий напій, для якого потрібно було взяти воду з семи різних джерел. Потім перемішували рідину, молилися і випивали натщесерце.

Крім того, наші пращури у цей день слідкували за гусьми: якщо вони високо летять – води буде багато, низько – до малої осінньої води. Березовим соком наші пращури відпоювали хворих: чистили кров, виганяли хвороби зі шлунку. У цей час ламаються бруньки у чорної смородини, калини, червоної бузини.

А також:

на вербі з’явилися квіти — чекайте на потепління;

дощить — влітку буде дуже мало грибів;

вранці небо має червоний відтінок — до дощової та вітряної весни;

заморозок — ще цілий місяць триматиметься холодна погода;

ожили струмки та джерела — буде великий урожай

11 квітня в історії

Визначні події

1597 — у Варшаві страчено козацького отамана Северина Наливайка.

1867 — Росія продала США Аляску та Алеутські острови

1899 — набрав чинності договір, що закінчив іспансько-американську війну. Іспанія відмовилася від претензій на Кубу, передала Сполученим Штатам Пуерто-Рико, Гуам та Філіппіни.

1909 — на викупленій у бедуїнів землі біля Яффи єврейськими переселенцями другої алії засноване місто Тель-Авів.

1945 — радянською владою заарештовано митрополита Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого, єпископів Никиту Будку, Миколая Чарнецького, Григорія Хомишина та Івана Латишевського, а також ряд католицьких владик. Тривалий час після арешту доля митрополита була невідомою і лише в середині 1946 року оголосили що митрополит звинувачений у «ворожій діяльності проти УРСР, співпраці з німецькими окупантами» за що був засуджений на 8 років ув’язнення. Під тиском репресій греко-католицького духовенства було здійснено «самоліквідацію» УГКЦ.

1945 — Різня в Березці, винищення українського населення села Березка, здійснене польськими підрозділами Армії Крайової, Батальйонів хлопських та селянами-поляками з навколишніх сіл.

1945 — Третя армія США визволила нацистський концтабір Бухенвальд, контроль над яким вже захопили повсталі на той час в’язні.

1992 — Президенти Росії та України призупинили дію указів про передачу Чорноморського флоту під юрисдикцію своїх країн. Почались тривалі російсько-українські переговори про статус флоту і його дислокацію

2008 — вперше за історію незалежної України було визначено 100 великих українців. Відбулося це з 21:35 у прямому ефірі телеканалу «Інтер»

2014 — проросійськими бойовиками захоплено місто Слов’янськ Донецької області

Народилися 11 квітня

1492 — Маргарита Наваррська, королева Наварри, одна з перших французьких письменниць. Уславилась збіркою новел «Гептамерон» — «Історія про щасливих коханців». Їй також належать збірки віршів «Зерцало грішної душі» і «Перлини принцес».

1755 — Джеймс Паркінсон, англійський лікар, його іменем названа відома хвороба.

1913 — Володимир Хоткевич, український вчений-фізик, фахівець в області фізики низьких температур, педагог, професор, ректор Харківського державного університету. Син Гната Хоткевича.

1958 — Ганна Гаврилець, українська композиторка, заслужений діяч мистецтв України.

1971 — Олівер Рідель, бас-гітарист німецької групи Rammstein.

1981 — Алессандра Амброзіо, бразильська супермодель.

1997 — Mélovin, український співак

Померли 11 квітня

1079 — святий Станіслав зі Щепанова, краківський єпископ, вважається покровителем Польщі.

1597 — Северин Наливайко, лідер українських повстанців, страчений у Варшаві.

1979 — Леонід Биков, український актор, режисер і сценарист.

2007 — Курт Воннеґут, американський письменник

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