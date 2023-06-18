Як зараз виглядають діти-актори з популярних фільмів 90-х (фото)

Наприкінці XX сторіччя був справжній бум у кіноіндустрії, коли з’явилося на екранах чимало культових фільмів, які зробили багатьох дітей зірками. Як змінилися діти-актори з популярних фільмів 90-х і який вигляд мають зараз.

Нині складно уявити новорічні свята без комедії “Сам удома” або “Кучерявка С’ю”. Фільми зробили дітей-акторів шалено популярними, а глядачі назавжди запам’ятали їх у юному віці. Однак з роками вони неабияк змінилися. Чимало хто з артистів припинив акторську кар’єру або ледь не втратив її.

НСН з посиланням на ТСН публікує добірку про відомих дітей-акторів. Пропонуємо подивитися, як Кевін МакКалістер, “Кучерявка С’ю”, Венздей та інші змінилися з роками.

Маколей Калкін (“Сам удома”)

Відомий актор Маколей Калкін прославився ще у зовсім юному віці. Коли Калкіну було 10 років, вийшов на екрани фільм “Сам удома”, який зробив його шалено популярним.

Однак після виходу цієї картини кар’єра Маколея пішла на спад. А виною тому був його батько, якого цікавили зароблені сином гроші. Зокрема, він не перебирав картинами, тож часто маленький актор грав у провальних фільмах, вимагав високі гонорари та ставив режисерам умови. Врешті, Маколей у віці 13 років пішов з кіно. Мати актора розлучилася з батьком, а той, забравши всі гроші, пішов від них.

Калкін на деякий час поставив кар’єру на паузу, утім поступово повертався у кіно. Щоправда, картини не мали шаленого успіху. Моральний стан актора тим часом погіршувався, він почав вживати наркотики та навіть був за це заарештований.

Врешті, Маколей зав’язав зі згубними звичками. Актору дісталась роль в серіалі “Американська історія жахів”, яка стала його своєрідною реабілітацією в кіно. Наразі артист продовжує активно зніматися.

42-річний актор перебуває у стосунках із акторкою Брендою Сонг. Разом вони виховують сина та доньку.

Деріл Сабара (“Діти шпигунів”)

Американський актор став шалено популярним у дев’ять років, коли на екрани вийшов фільм “Діти шпигунів”.

Врешті саме ця робота стала найуспішнішою в його акторській кар’єрі. Деріл мав безліч ролей у відомих серіалах та фільмах, але всі вони були епізодичними. Наразі актор майже не знімається у кіно, лише інколи з’являється на телебаченні.

В особистому житті в Деріла все гаразд. Від 2018 року він живе у шлюбі зі співачкою Меган Трейнер, у пари за цей час народилося двоє дітей. Нині актору 30 років.

Елісон Портер (“Кучерявка С’ю”)

Американська акторка прославилася в 10 років, коли на екрани вийшла стрічка “Кучерявка С’ю”.

Фільм зробив юну Елісон шалено популярною. Тим часом для самої дівчини це стала чи не остання роль у кіно. Вона завершила акторську кар’єру та стала співачкою. Щоправда, це заняття теж не принесло їй шаленої популярності, за винятком того, що вона стала переможницею американського шоу “Голос”. Елісон мала проблеми зі зловживанням наркотичних речових та алкоголю.

Нині Елісон 41 рік. Цього року вона вийшла заміж за танцівника Джастіна, від якого народила доньку. Також Портер виховує двох дітей від попереднього шлюбу з торговцем фруктів.

Крістіна Річчі (“Сімейка Адамсів”)

Американська акторка стала шалено популярною у віці 11 років завдяки фільму “Сімейка Адамс”, де вона неперевершено зіграла роль похмурої Венздей.

Після виходу стрічки на екрани Крістіна почала активно розвивати акторську кар’єру. Вона мала чимало успішних ролей у таких картинах, як “Каспер”, “Страх і ненависть у Лас-Вегасі”, “Сонна лощина”, “Анатомія Грей”, “Венздей” та багато інших.

Акторці нині 43 роки. Вона перебуває у шлюбі з перукарем Марком Гемптоном. Разом пара виховує доньку. Від попереднього шлюбу акторка має сина.

Мері-Кейт та Ешлі Олсен (“Двоє: я і моя тінь”)

Американські акторки-близнючки стали шалено популярними у дев’ять років, коли на екрани вийшов фільм “Двоє: я і моя тінь”.

Після стрічки їхня кар’єра пішла вгору. Акторки знімалися у багатьох фільмах та навіть заснували власну компанію, ставши наймолодшими продюсерками у Голлівуді. Востаннє близнючки разом знялися у фільмі “Миттєвості Нью-Йорка”, однак він був провальним. Далі вони з’являлися на телеекранах лише порізно.

Нині сестрам 37 років. Про їхнє особисте життя мало що відомо, адже близнючки тримають його в таємниці, тож воно оповите чутками.

Наталі Портман (“Леон”)

Голлівудська акторка стала шалено популярною в 13 років, коли на екрани вийшов культовий фільм Люка Бессона “Леон”.

Після цього кар’єра юної акторки різко пішла вгору. Знаменитість знялася у таких відомих фільмах, як “Протистояння”, “Зоряні війни”, “Тор” та багато інших. За роль у стрічці “Чорний лебідь” Наталі отримала кінопремію “Оскар”.

Нині акторці 42 роки. Вона перебуває у шлюбі з танцівником Бенжаменом Мільп’є. У пари є двоє спільних дітей донька та син. Однак цього року стало відомо, що чоловік зраджує Портман. Наразі пара намагається зберегти шлюб.

Деніел Редкліфф (“Гаррі Поттер”)

Британський актор став шалено популярним у 12 років, коли на екрани вийшов фільм “Гаррі Поттер і філософський камінь”, де він зіграв головну роль. Врешті остання частина стрічки про хлопчика-чарівника вийшла 2011 року. Тож Редкліфф виростав в телеекрані.

Після завершення знімань кіносаги актор активно розвивав кар’єру. Він знімався у таких фільмах, як “Ілюзія обману: Другий акт”, “Абсолютна влада”, “Джунглі” та інших. В актора були проблем з алкоголем після успіху фільму про Гаррі Поттера. Однак він припинив пити.

Наразі Деніелу 33 роки. Він не знімається у кіно, адже до 2024 року поставив кар’єру на паузу. Причиною цього стало те, що актор присвятив себе батьківству. Так, цього року він вперше став батьком.

Майкл Олівер (“Важка дитина”)

Американський актор прославився у вісім років, коли на екрани вийшов фільм “Важка дитина”.

Однак роль у стрічці стала його останньою успішною роботою в акторській кар’єрі. Від 1995 року він більше не знімається у фільмах. Загалом, роль у другій частині “Важкої дитини” повністю розорила родину Майкла, адже мама судилася зі студією Universal та програла справу.

Нині актору 41 рік. Він перебуває у шлюбі з давньою подругою Магнолією.

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