Христина Соловій зробила заяву щодо особистого життя на тлі чуток про роман з Сергієм Жаданом

Співачка Христина Соловій вперше прокоментувала чутки про роман з письменником та музикантом Сергієм Жаданом, який старше за неї на 18 років.

До недавнього часу українська співачка ніяк не коментувала своє особисте життя. Однак в інтерв’ю для радіо “Львівська хвиля”, Христина Соловій все ж висловилася про роман з Жаданом, який їй приписують, передає НСН.

“Так, відповідаю вам і всім, хто цікавиться. Дуже мені приємно, що є увага не тільки до моєї творчості, а й до особистого життя, але я буду дуже вдячна, якщо ви залишите його для мене. Я ніколи не говорила про своє особисте життя і не збираюсь. Дякую”, заявила вона.

Що спровокувало плітки

Нагадуємо, що ще у грудні минулого року артисти зіграли закоханих в кліпі Соловій на пісню “Юність” – в кадрі Сергій і Христина пристрасно цілувалися, після чого їм стали приписувати роман.

Вже на початку травня 2023 року мережею почало ширитися відео, де Сергій Жадан і Христина Соловій гуляють по парку взявшись за руки.

Пізніше співачка супроводжувала автора на презентації його нової збірки поезії. У шанувальників пари не залишається сумнівів, що між Сергієм і Христиною щось більше, ніж просто дружні стосунки.

Крім того, у квітні сам Сергій подав на розлучення зі своєю другою дружиною Іриною Куніциною, з якою виховує доньку.

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