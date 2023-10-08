Багато хто не уявляє свого ранку без горнятка кави. Але класичний варіант може набриднути. І тоді варто трохи проекспериментувати. НСН розповість, що можна додати в каву, аби зробити її ще смачнішою, ароматнішою і більш корисною.

Молоко і вершки – це класичні інгредієнти до кави, як і цукор.

Що стосується цукру, то його додають в каву не тільки, щоб надати напою солодкість. Саме цукор відмінно допоможе впоратися з гіркотою якщо ви раптом заварили занадто міцну каву або поклали порцію більше звичайного.

До речі, з цією ж метою використовують і сіль. Тільки не переборщіть – однієї-двох щіпок буде цілком достатньо.

Що додати в каву для аромату, смаку і користі – 7 варіантів

Що ще можна додати до кави? Пропонуємо спробувати 7 варіантів, перерахованих нижче. Деякі з них досить несподівані.

Шоколад і какао

Ідеальний варіант для тих, хто хоче урізноманітнити свої звичайні кавові будні, але не готовий йти на сміливі експерименти і кардинально змінювати смак улюбленого напою.

Додавайте кілька ложок какао в процесі приготування або посипайте гірким, темним і молочним шоколадом в кінці. Какао відмінно підкреслить шоколадні нотки нотки смаку, а шоколад зробить каву більш щільною і солодкою.

Перець

Чорний перець і кава – ідеальна пара на осінньо-зимовий період. Такий напій відмінно зігріє, його гострий і пряний смак відмінно підбадьорить і підніме настрій.

Люди почали додавати перець до кави дуже давно. Ним лікували застуду і боролися з мікробами, зігрівалися взимку та й просто балували себе, коли звичайна кава набридала.

Щоб приготувати цей запальний напій, вам знадобиться 1 щіпка меленого перцю для гостроти і 1 горошина запашного для аромату. Помістіть це все на дно турки, додайте каву, воду і приготуйте як зазвичай!

Кардамон

Кардамон споконвіку називають “Царем спецій” і використовують для приготування своєї фірмової кави араби. Кардамон – неймовірно корисний продукт. Він допомагає в боротьбі з застудою, бадьорить і заряджає енергією, а також освіжає подих.

Для того щоб додати вашому напою пряного і екзотичного смаку, трохи квіткового аромату, буде достатньо чверті 1 чайної ложки на порцію.

Кориця

Одна з найпопулярніших прянощів, широко використовувана не тільки для приготування кавових напоїв, але і для випічки, м’ясних страв, каш, фруктів і овочів.

Відмінно зігріває, допомагає боротися з поганим настроєм і сезонної застудою, прискорює циркуляцію крові, бадьорить і покращує зір.

Має насичений солодко-пряний ароматом і пекучий, трохи терпкий і солодкий смак. Ідеально доповнить і підкреслить смак Арабіки. Ідеально поєднується з молоком. Часто додається в латте. Гарантовано сподобається всім ласунам.

Якщо ви використовуєте палички кориці, опустіть одну на кілька секунд в готову каву. Якщо ж віддаєте перевагу мелену корицю, додайте пару пучок цієї спеції.

Гвоздика

Гвоздика – спеція з секретом. Будучи дуже корисною для нашого організму, вона знижує кров’яний тиск, стимулює мозкову активність, покращує травлення і, найцікавіше, зменшує шкідливий вплив кофеїну!

Гарно додавати цю спецію у каву восени чи взимку, коли так хочеться зігрітися. Її пряний аромат і гострий смак створять відчуття тепла і затишку скрізь, де б ви не знаходилися.

Для приготування кави з гвоздикою досить додати в процесі заварювання 2 подрібнених бутона на порцію.

Мускатний горіх

Ця спеція гарно підбадьорить вас. Смак мускатного горіха настільки гострий і пряний, що достатньо всього 1 маленької щіпки, щоб зробити вашу каву яскравішою! Післясмак благородно гіркий, трохи в’язкий. Ідеально смакує в парі з вершками і цукром.

М’ята

Зовсім несподівана добавка, адже вона традиційно вважається чайною.

А між тим, м’ята відмінно пом’якшує дію кофеїну, заспокоюючи нервову систему і покращує загальне самопочуття. Такий напій відмінно підійде на теплу пору року, м’яко освіжить і подарує легкість.

Для приготування м’ятного кави, можна використовувати як свіже листя м’яти, так і ефірне масло.

Для першого знайомства рекомендують зварити вашу улюблену кави як зазвичай і в кінці покласти кілька листочків. Напою необхідно кілька хвилин, щоб настоятися і увібрати в себе м’ятний аромат, потім листя прибирають або мнуть ложкою для ще більшого посилення аромату.

Імбир

Напевно вже всі чули про користь кореня імбиру для зміцнення імунітету. А крім цього імбир також відмінно допомагає тамувати біль, заспокоює нервову систему і пом’якшує шкідливий вплив кофеїну.

Для приготування кави з імбиром буде досить третини 1 чайною ложкою натертого кореня цієї рослини. Просто додайте його в джезву і зваріть каву як завжди, потім процідіть. За смаком можна додати цукор або мед.

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