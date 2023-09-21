Корисно і солодко: чим можна легко замінити цукор в раціоні

Всі прихильники правильного харчування рекомендують спочатку прибрати з раціону цукор. Існують десятки замінників, але нижче ми обговоримо найпопулярніші замінники цукру, їх переваги та недоліки.

Чим можна легко замінити цукор в раціоні

Коли ми споживаємо цукор, він розщеплюється організмом до глюкози, викликаючи сплеск інсуліну і, зрештою, запалення тканин у всьому тілу. Вживання солодкої їжі може призвести до ожиріння, а також резистентності до інсуліну, метаболічних захворювань і діабету. Про це повідомляє ТСН, передає НСН.

Деякі люди використовують коричневий цукор замість білого. Насправді різниці між ними немає. І білий, і коричневий цукор містять сахарозу. Різниця між ними полягає в тому, що коричневий цукор менш очищений, ніж білий. Коричневий цукор містить невелику кількість патоки, яка надає йому коричневого кольору та аромату.

Навіщо обмежувати споживання цукру при діабеті

Діабет викликається не лише надлишком цукру. Діабет викликається низкою факторів. Діабет можуть спричинити багато факторів, назва цукрового діабету походить не від причини виникнення, а від основного критерію, а саме високого рівня глюкози в крові. Вискокий він через нездатність клітин підшлункової залози правильно утилізувати цукор у крові. Тому при лікуванні діабету уникайте вживання цукру. Замість нього використовуйте замінники.

Чим замінити цукор

Цукрозамінники можна поділити на природні та синтетичні.

Натуральні цукрозамінники мають солодкий смак, не містять вуглеводів і походять з рослинних джерел з низьким вмістом глюкози. Синтетичні підсолоджувачі “обманюють” певними хімічними речовинами, які мають солодкий смак, але не містять вуглеводів і калорій.

Натуральні цукрозамінники

Фруктоза – природний цукрозамінник продається в супермаркетах, солодощі та кондитерські вироби на фруктозі — популярна продукція у відділах для людей з діабетом. Але потрібно знати, що після вживання фруктози та виробів з нею, рівень цукру підвищується. Ксиліт також належить до природних цукрозамінників. На вигляд – це білий порошок солодкого кольору, що швидко розчиняється у воді. Він має втричі менше калорій, ніж звичайний цукор. У помірній кількості ксиліт на рівень цукру впливає незначно, тому є непоганим замінником цукру для діабетиків. Природний цукрозамінник сорбіт отримують із зернових культур. Крім солодкого смаку він містить у складі харчові волокна, що прискорюють моторику шлунково-кишкового тракту. Тому його вживання може викликати діарею. У складі природного цукрозамінника стевії містяться мікроелементи, клітковина та антиоксиданти. Оскільки стевія не значно впливає на рівень цукру, то може бути непоганою заміною цукру при діабеті. , якщо вживати її у невеликій кількості.

Синтетичні цукрозамінники

Серед синтетичних цукрозамінників популярними є сахарин, аспартам, цикламат, манніт, дульцин. На смак усі синтетичні цукрозамінники набагато солодші за цукор. А тому підсолодити може навіть їх невелика кількість.

Синтетичні підсолоджувачі не містять вуглеводів, тому їх споживання не впливає на рівень цукру, інсуліну та масу тіла. У цьому сенсі вони вважаються безпечними цукрозамінниками при діабеті, але зловживати ними не потрібно, тому що їхній вплив ще не вивчений до кінця.

Чим замінити цукор, якщо важливий низький глікемічний індекс? Експерт з харчування Наталія Мазурик радить використовувати сироп топінамбура та цикорію.

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