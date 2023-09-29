Як за останній місяць змінилися ціни на найпопулярніші продукти та хто пропонує найвигідніші ціни в українських супермаркетах. Про це пише Уніан, передає НСН.

Продукти, на яких не вийде зекономити: які ціни очікувати у жовтні

У вересні ціни на молочні продукти продовжували радувати покупців своєю відносною стабільністю. Це ж стосується борошна, солі та цукру.

Водночас, вартість соняшникової олії значно впала. Чого, натомість, не скажеш про ціни на яйця, які почали набирати обертів.

Молочні продукти

Загалом, ціни на молочні продукти за місяць коливалися не суттєво, проте деякі торгівельні мережі запровадили вигідні акційні пропозиції на певні товари. Інші ж, навпаки, відмінили акції, що діяли ще місяць тому.

Сметана

У мережі “Сільпо” за місяць вартість сметани трохи “просіла”. Так, марку “Президент” тут можна придбати майже на гривню дешевше, ніж місяць тому – за 47,29 гривень.

Найвигідніші ціни на цей продукт пропонує мережа АТБ: тут вартість сметани “Простоквашино” зберегла показник минулого місяця – 44,60 гривень. Ще дешевше у АТБ можна придбати сметану марки “Президент”, яка нині продається за акційною вартістю 39,90 грн (стандартна ціна – 45,90 грн).

Кефір

Тим часом, у мережі АТБ вартість кефіру “Ферма” за вересень лишилась незмінною – 40,50 гривень.

Найменші ціни на кефір поставили у “Сільпо”. У цій мережі, як і на початку вересня, “Ферма” продовжує продаватись зі знижкою, але тепер його акційна вартість на гривню вища, ніж місяць тому – 33,99 грн за пляшку. Акційна пропозиція, як і раніше, діє й на кефір “Простонаше” – його ціна складає 39,09 грн.

Молоко

У “Сільпо” ж ціна молока “Галичина” 2,5% сьогодні складає 40,49 грн за пляшку, хоча ще місяць тому цей показник становив 38,49 грн. А “Простонаше” і далі продають за зниженою вартістю – 36,56 гривень.

Мережа АТБ продовжує продавати молоко “Яготинське” (2,6% і об’єм 870 г) за 40,30 гривень, як і раніше.

Вершкове масло

У мережі “Сільпо” масло “Яготинське” 69,2% вагою 200 грамів місяць тому коштувало 80,28 грн, тепер – 78,49 грн. Натомість “Галичина” (82,5%, 180 г) продовжує коштувати 80,99 гривень.

В АТБ масло “Ферма” (63%, 180 г) та “Яготинське” (82,5% вагою 180 г) без змін коштує 62,90 та 78,60 гривень відповідно.

Гречка і макарони

Водночас, у “Сільпо” гречка “Ситий двір” продовжує продаватись по 49,99 грн/кг. Проте кілограм гречки “Повна чаша” знизився в ціні з 39,79 до 37,29 гривень. Що ж до, макаронів, то “метелики” марки “Чумак” (упаковка 400 грамів) здешевшали у “Сільпо” на гривню – до 45,99 грн.

Найнижчі ціни на гречку можна знайти у магазинах АТБ – кілограм крупи “Розумний вибір” за місяць впав в ціні з 39,90 – до 36,80 грн. Тим часом, макарони “Рігатоні La Pasta” (400 грамів в упаковці) в ціні не змінились і досі коштують 36,70 грн. Натомість, вартість макаронів-спіралей “Своя лінія” зросла з 28,60 до 29,20 гривень.

Стабільне борошно

Вартість двокілограмової упаковки борошна EuroMill в магазині “Сільпо” також незначно здорожчала – з 39,99 до 41,39 гривень.

А упаковка “Хуторка” 1,8 кг продовжує продаватись в АТБ по 35,60 гривень.

Сіль та цукор

Так, у мережі АТБ кілограм кухонної кам’яної меленої солі “просів” у ціні на 10 копійок – до 15,80 грн. Тоді як вартість цукру “Розумний вибір” (1 кілограм) не змінилась і складає 34,40 гривень..

У “Сільпо” морська сіль дрібного помелу SoSalt (кілограм в упаковці) продовжує продаватись за акційною ціною 23,99 грн. Тоді як кілограм цукру “Повна чаша” здешевшав на 60 копійок, до 34,39 гривень.

Олія

У мережі “Сільпо” ціна на олію “Чумак” (0,9 літрів) відчутно впала – з 78,99 до 66,99 гривень. Також здешевшала і олія “Стожар” – на сьогодні вона коштує 57,49 грн замість 72,99 грн місяць тому.

В АТБ олія також здешевшала. Тепер тут “Стожар” можна купити за 60,24 гривень, тоді як місяць тому ціна становила 66,90 грн. А олія “Чумак” в АТБ місяць тому продавалася за акційною ціною 57,60 грн (її звичайна вартість становила 72,01 грн), тепер – за 64,80 гривень.

Яйця помітно дорожчають

Негативною тенденцією вересня стало помітне здорожчання яєць у більшості мереж.

Так, у “Сільпо” десяток яєць “Квочка” додав у вартості більше 6 гривень – зараз їх можна придбати за 51,49 гривень (місяць тому – за 45,39 грн).

Тим часом, в АТБ десяток яєць продовжує продаватись за 50,90 гривень, як і на початку вересня.

Експерти прогнозують, що у жовтні ціни на яйця на цьому не зупиняться, а зростатимуть ще більше.

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