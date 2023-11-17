В Україні вже незабаром можуть здорожчати продукти харчування. Очікується, що це відбудеться ближче до Різдва та Нового року. Що здорожчає першочергово розповідає OBOZ.UA, передає НСН.

Готується підвищення цін на продукти: що подорожчає

За словами керівниці відділу маркетингу оптового ринку “Шувар” Тетяни Попович, ціни зростуть передусім на м’ясо, а також ковбасні вироби та вітчизняні овочі.

“Овочі зростають у ціні через те, що їхній сезон завершився, а пропозиція на ринку мінімальна. При цьому естафету перехоплює імпорт і продукція українських тепличних комбінатів, яка теж дорожча, адже тепличне виробництво овочів узимку – це великі витрати”, – пояснила експертка.

Зокрема, зазначила вона, картопля здорожчає на 5-8%. На стільки ж зросте ціна на буряки.

Також здорожчають фрукти. Так, за словами Попович, вітчизняні яблука та груші до кінця року додадуть у ціні 10-12%. А крім того:

банани – 10%;

мандарини та інші цитрусові – одразу 15-18%.

“Це сезонні імпортовані товари. Вони в цей період мають найбільший попит”, – пояснила вона.

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