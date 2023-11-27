Яку частину свинини краще не їсти –  яке м’ясо найшкідливіше

Яку частину свинини краще не використовувати для приготування страв і чому.

Свинина – м’ясо універсальне, з нього можна приготувати безліч страв, але деякі частини краще не вживати у їжу.

Яку частину свинини краще не купувати

Частини свинини, які вживати не варто, називаються субпродуктами. Сюди належать щоки, вуха, рулька, гомілки – кінцівки.

Також краще не вживати в їжу хрящі та сухожилля. Усі ці частини дуже жирні і довго готуються.

Яку свинину їсти безпечно

Найкращим м’ясом (першим сортом) є вирізка, корейка та окіст. Тут мінімальна кількість жиру і досить багато поживних речовин для організму. Такі частини ідеально підходять для приготування гуляшу, запікання та смаження.

Якщо потрібно приготувати соковитий і м’який шашлик – найкраще підійде лопатка та ошийок. Дуже вдало таке м’ясо використовувати для приготування фаршу. У таких частинах є прошарок жиру, але він незначний і додає м’ясу соковитості.

Якщо ви любите копчене м’ясо, найкраще використати грудку або підчеревину. Ці частини підходять для смаження стейків.

Яка частина свині найдорожча

Вирізкою вважається найніжніша, але і найдорожча частина свинини. Вона знаходиться над серединою хребта під салом. Цей делікатес вважається дієтичним, в ньому багато вітамінів. Вибирайте цю частину, якщо стежите за здоров’ям.

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