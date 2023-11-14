Як сало впливає на здоров’я – спеціалістка пояснила деталі

Нутриціолог пояснила, як сало впливає на здоров’я людини. Що це, корисний український суперфуд чи шкідливий продукт?

Відповідь на це питання дала нутриціолог Анастасія Голобородько, передає НСН.

Сало відноситься до категорії насичених жирів. Насичені жири повинні становити меншу частину добової дози всіх жирів у харчуванні. Це ті жири, у яких молекули перенасичені воднем.

Запам’ятати просто, каже фахівчиня, насичені жири залишаються твердими за кімнатної температури. Їхні джерела – це м’ясо, вершкове масло, сири та інші жирні молочні продукти, вершки та сметана, кокосова та пальмова олія.

Насичені жири виконують важливі функції в організмі. Наприклад, це майже єдине джерело вітаміну А, необхідне для регенерації клітин, харчування імунітету та складання правильного гормонального фону.

Виключати такі жири не варто, але і вседозволено їсти теж, попереджає нутриціолог.

Помірно та різноманітно – так. Найкращі – жири з субпродуктів, м’яса та дичини на кістки, сала, страв з цілісних тушок птахів та риб, приготованих з кістками та оболонками, сири – тільки з цільного, максимально жирного молока (кіз, корів та буйволиць у пріоритеті) та дуже помірно, вершкове масло, йдеться у повідомленні спеціалістки.

Арахидонова кислота (омега-6) у складі сала – поліненасичена жирна кислота. Входить до складу всіх мембран клітин, учасник багатьох гормональних та імунних реакцій, необхідний для роботи серця. У рослинних оліях не зустрічається.

У салі є і омега 3, і омега 6, і омега 9 кислоти в нормальному, збалансованому співвідношенні, що важливо для організму.

Вітаміни A, D, E. Селен, як антиоксидант та помічник роботи щитовидної залози. Лецитин, що входить до складу мембран. Сало найкраще поєднувати із сирим овочами та зеленню. Натуральні ферменти овочів допоможуть йому краще засвоїтись.

Як можна зіпсувати сало

За словами нутриціолога, зіпсувати корисний ефект сала можна, якщо його окислити, нагріти, підсмажити до шкварок, змішати з рафінованим зерном або додати в ситний прийом їжі з цукром. Це може мати наступні наслідки:

уповільнить процес природного внутрішнього детоксу

знизить рівень тестостерону

підвищить ризик серцево-судинних захворювань

викличе метаболічний синдром, ожиріння

може спровокувати діабет 2 типу

З мінусів сала – це вкрай висока калорійність, регіональні звички приготування та вживання, а ще – ймовірна присутність паразитів у ньому, каже нутриціолог.

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