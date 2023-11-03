Як приготувати смачний пиріг «Гарбузовий манник» (відео)

Осінь – пора гарбузів. Це доступний по ціні і дуже корисний продукт. Існує безліч рецептів, де він виступає основним інгредієнтом. А ми розкажемо, як приготувати смачний пиріг «Гарбузовий манник». Рецепт дуже простий, і не потребує великих затрат. Такий десерт обов’язково сподобається дітям і дорослим і зробить яскравим ваше чаювання довгими осінніми вечорами.

Як приготувати смачний пиріг «Гарбузовий манник»

Інгредієнти

250 г. манки

250 г. кефіру

2 яйця

80-100 г. цукру

1 ст. л. ванільного цукру

80 г. вершкового масла

1 ч. л. розпушувача

200 г. натертого гарбуза

1 ч. л. кориці

гарбузове насіння

Спосіб приготування

Манку заливаємо кефіром, добре перемішуємо та відставляємо набухати на 10-15 хвилин.

В окремій мисці збиваємо яйця з цукром та ванільним цукром до побіління маси.

Вливаємо розтоплене вершкове масло та перекладаємо манку, додаємо розпушувач та все добре перемішуємо за допомогою лопатки.

Беремо гарбуз

Очищуємо і натираємо його на терці, а потім перекладаємо до тіста. Додаємо корицю та все добре перемішуємо.

Перекладаємо тісто в форму для запікання, вирівнюємо поверхню та присипаємо гарбузовим насінням.

Відправляємо в розігріту до 180 г. духовку на 35-45 хвилин. Готовність перевіряємо дерев’яною паличкою.

Готуємо пиріг “Гарбузовий манник”: відео

Джерело: Українська кухня

Читайте також: Як приготувати булгур вдвічі смачнішим – проста хитрість зробить кашу ідеальною (відео)