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Як приготувати смачний пиріг «Гарбузовий манник» (відео)

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Як приготувати смачний пиріг «Гарбузовий манник» (відео)
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Осінь – пора гарбузів. Це доступний по ціні і дуже корисний продукт. Існує безліч рецептів, де він виступає основним інгредієнтом. А ми розкажемо, як приготувати смачний пиріг «Гарбузовий манник». Рецепт дуже простий, і не потребує великих затрат. Такий десерт обов’язково сподобається дітям і дорослим і зробить яскравим ваше чаювання довгими осінніми вечорами.

Як приготувати смачний пиріг «Гарбузовий манник»

Інгредієнти

  • 250 г. манки
  • 250 г. кефіру
  • 2 яйця
  • 80-100 г. цукру
  • 1 ст. л. ванільного цукру
  • 80 г. вершкового масла
  • 1 ч. л. розпушувача
  • 200 г. натертого гарбуза
  • 1 ч. л. кориці
  • гарбузове насіння

Спосіб приготування

Як приготувати смачний пиріг «Гарбузовий манник» (відео)

  • Манку заливаємо кефіром, добре перемішуємо та відставляємо набухати на 10-15 хвилин.
  • В окремій мисці збиваємо яйця з цукром та ванільним цукром до побіління маси.
  • Вливаємо розтоплене вершкове масло та перекладаємо манку, додаємо розпушувач та все добре перемішуємо за допомогою лопатки.
  • Беремо гарбуз
  • Очищуємо і натираємо його на терці, а потім перекладаємо до тіста. Додаємо корицю та все добре перемішуємо.
  • Перекладаємо тісто в форму для запікання, вирівнюємо поверхню та присипаємо гарбузовим насінням.
  • Відправляємо в розігріту до 180 г. духовку на 35-45 хвилин. Готовність перевіряємо дерев’яною паличкою.

Готуємо пиріг “Гарбузовий манник”: відео

Джерело: Українська кухня

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