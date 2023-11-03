Як приготувати смачний пиріг «Гарбузовий манник» (відео)

Осінь – пора гарбузів. Це доступний по ціні і дуже корисний продукт. Існує безліч рецептів, де він виступає основним інгредієнтом. А ми розкажемо, як приготувати смачний пиріг «Гарбузовий манник». Рецепт дуже простий, і не потребує великих затрат. Такий десерт обов’язково сподобається дітям і дорослим і зробить яскравим ваше чаювання довгими осінніми вечорами.
Як приготувати смачний пиріг «Гарбузовий манник»
Інгредієнти
- 250 г. манки
- 250 г. кефіру
- 2 яйця
- 80-100 г. цукру
- 1 ст. л. ванільного цукру
- 80 г. вершкового масла
- 1 ч. л. розпушувача
- 200 г. натертого гарбуза
- 1 ч. л. кориці
- гарбузове насіння
Спосіб приготування
- Манку заливаємо кефіром, добре перемішуємо та відставляємо набухати на 10-15 хвилин.
- В окремій мисці збиваємо яйця з цукром та ванільним цукром до побіління маси.
- Вливаємо розтоплене вершкове масло та перекладаємо манку, додаємо розпушувач та все добре перемішуємо за допомогою лопатки.
- Беремо гарбуз
- Очищуємо і натираємо його на терці, а потім перекладаємо до тіста. Додаємо корицю та все добре перемішуємо.
- Перекладаємо тісто в форму для запікання, вирівнюємо поверхню та присипаємо гарбузовим насінням.
- Відправляємо в розігріту до 180 г. духовку на 35-45 хвилин. Готовність перевіряємо дерев’яною паличкою.
Готуємо пиріг “Гарбузовий манник”: відео
Джерело: Українська кухня
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