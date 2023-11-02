Як приготувати булгур вдвічі смачнішим – проста хитрість зробить кашу ідеальною (відео)

Булгур – дуже поживна і корисна крупа, з якої виходять гарні каші. А за бажанням можна зварити і плов. Ми розкажемо, як приготувати булгур вдвічі смачнішим ніж зазвичай. Треба знати лише одну просту хитрість.
Як приготувати булгур вдвічі смачнішим
Зазвичай булгур просто варять як і будь-яку іншу крупу – рис, гречку тощо. Але якщо його спочатку посмажити, і не просто, а на маслі і зі спеціями, каша вийде особливою. Отже, розповідаємо.
Для приготування особливого булгуру нам знадобляться такі інгредієнти:
- 100 г. булгуру
- 20 г. вершкового масла
- 1 ст.л. натуральних спеці «10 овочів»
- сіль
- вода
Як готувати
- Добре промиваємо крупу та обсмажуємо на вершковому маслі 5 хвилин.
- Додаємо сіль та спеції, перемішуємо та смажимо ще 5-7 хвилин
- Заливаємо крупу кип’ятком (вода має повністю покрити крупу) та готуємо на середньому вогні до повного випаровування та поглинання води.
Готуємо булгур: відео
Смачного!
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