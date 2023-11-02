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Як приготувати булгур вдвічі смачнішим – проста хитрість зробить кашу ідеальною (відео)

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Як приготувати булгур вдвічі смачнішим – проста хитрість зробить кашу ідеальною (відео)
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Булгур – дуже поживна і корисна крупа, з якої виходять гарні каші. А за бажанням можна зварити і плов. Ми розкажемо, як приготувати булгур вдвічі смачнішим ніж зазвичай. Треба знати лише одну просту хитрість.

Як приготувати булгур вдвічі смачнішим

Зазвичай булгур просто варять як і будь-яку іншу крупу – рис, гречку тощо. Але якщо його спочатку посмажити, і не просто, а на маслі і зі спеціями, каша вийде особливою. Отже, розповідаємо.

Для приготування особливого булгуру нам знадобляться такі інгредієнти:

  • 100 г. булгуру
  • 20 г. вершкового масла
  • 1 ст.л. натуральних спеці «10 овочів»
  • сіль
  • вода

Як готувати

  • Добре промиваємо крупу та обсмажуємо на вершковому маслі 5 хвилин.
  • Додаємо сіль та спеції, перемішуємо та смажимо ще 5-7 хвилин
  • Заливаємо крупу кип’ятком (вода має повністю покрити крупу) та готуємо на середньому вогні до повного випаровування та поглинання води.

Готуємо булгур: відео

Смачного!

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