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Рецепт на вечерю для працюючої мами: дуже смачно і швидко

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Рецепт на вечерю для працюючої мами: дуже смачно і швидко

Якщо ви – працююча мама, і часу зовсім обмаль, спробуйте наступний рецепт на вечерю. Страва готується швидко, виходить дуже смачною і поживною. До того ж абсолютно не затратна, і не потребує якихось особливих продуктів. Всі інгредієнти знайдуться в холодильнику. А діти обов’язково оцінять таку смакоту!

Рецепт на вечерю для працюючої мами

Які продукти потрібні

  • Картопля – 400 г,
  • Варена ковбаса – 200 г,
  • Яйце – 2 шт,
  • Борошно – столова ложка,
  • Зелен цибуля, кріп чи інша зелень – за смаком,
  • Сіль – за смаком.

Як готувати смакоту

Рецепт на вечерю для працюючої мами: дуже смачно і швидко

  • Картоплю почистити, вимити і натерти,
  • Ковбасу теж натерти,
  • Вбити у картопляно-ковбасну масу яйця, додати борошно, порізану зелень і сіль,
  • Все добре перемішати,
  • Викласти на сковороду, розрівняти
  • Смажити на маленькому вогні спочатку під кришкою 10-12 хвилин,
  • Потім перевернути картопляник і смажити вже без кришки.

Смачного!

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