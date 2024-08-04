Рецепт на вечерю для працюючої мами: дуже смачно і швидко

Якщо ви – працююча мама, і часу зовсім обмаль, спробуйте наступний рецепт на вечерю. Страва готується швидко, виходить дуже смачною і поживною. До того ж абсолютно не затратна, і не потребує якихось особливих продуктів. Всі інгредієнти знайдуться в холодильнику. А діти обов’язково оцінять таку смакоту!