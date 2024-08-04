Рецепт на вечерю для працюючої мами: дуже смачно і швидко

Якщо ви – працююча мама, і часу зовсім обмаль, спробуйте наступний рецепт на вечерю. Страва готується швидко, виходить дуже смачною і поживною. До того ж абсолютно не затратна, і не потребує якихось особливих продуктів. Всі інгредієнти знайдуться в холодильнику. А діти обов’язково оцінять таку смакоту!
Рецепт на вечерю для працюючої мами
Які продукти потрібні
- Картопля – 400 г,
- Варена ковбаса – 200 г,
- Яйце – 2 шт,
- Борошно – столова ложка,
- Зелен цибуля, кріп чи інша зелень – за смаком,
- Сіль – за смаком.
Як готувати смакоту
- Картоплю почистити, вимити і натерти,
- Ковбасу теж натерти,
- Вбити у картопляно-ковбасну масу яйця, додати борошно, порізану зелень і сіль,
- Все добре перемішати,
- Викласти на сковороду, розрівняти
- Смажити на маленькому вогні спочатку під кришкою 10-12 хвилин,
- Потім перевернути картопляник і смажити вже без кришки.
Смачного!
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