7 рецептів швидких страв, які можна приготувати за 30 хвилин

Не завжди є час вовтузитися на кухні. Ми пропонуємо вашій увазі 7 рецептів швидких страв, які можна приготувати усього за 30 хвилин. До того ж вони не потребують дороговартісних продуктів. Спробуйте – і не пожалкуєте!
7 рецептів швидких страв
Паста з томатами і базиліком
Інгредієнти:
- 400 грам спагетті
- 4 помідори
- 2 зубчики часнику
- 1/4 склянки оливкової олії
- 1/4 чашки свіжого базиліка
- 1/4 чашки тертого пармезана
- сіль і свіжомелений чорний перець.
Спосіб приготування
- Почніть зі спагетті. Зваріть їх у великій каструлі з киплячою водою згідно з інструкцією на упаковці до готовності. Відкиньте спагетті на друшляк і залиште осторонь.
- Коли спагетті готуються, наріжте помідори на кубики і подрібніть часник.
- Розігрійте оливкову олію на середньому вогні у великій сковороді. Додайте помідори, часник та дрібку солі. Готуйте, помішуючи, поки|доки| помідори не стануть м’якими, близько 8-10 хвилин|мінути|.
- Додайте до сковороди свіжий базилік і перемішайте.
- Поверніть спагетті в каструлю і додайте|добавляйте| помідорний соус. Ретельно перемішайте, щоб спагетті були добре вкриті соусом.
- Перекладіть пасту на тарілки та посипте тертим пармезаном. Посипте свіжомеленим чорним перцем і подавайте гарячим.
Грецький салат
Інгредієнти:
- 2 помідори
- 1 огірок
- 1 червона цибуля
- 1 зелений перець
- 200 грам фети
- 1/2 склянки каламатських оливок
- 1/4 склянки оливкової олії
- 2 столові ложки червоного винного оцту
- 1 чайна ложка сушеного чебрецю
- сіль і свіжомелений чорний перець.
Спосіб приготування
- Наріжте помідори, огірки, червону цибулю та зелений перець на кубики. Перекладіть всі інгредієнти у велику миску.
- Наріжте фету на кубики і додайте|добавляйте| в миску.
- Додайте каламатські оливки.
- У маленькій мисці змішайте оливкову олію, червоний винний оцет, чебрець, сіль та свіжомелений чорний перець. Перемішайте, щоб інгредієнти добре з’єдналися.
- Перелийте соус на овочі та сир у мисці. Ретельно перемішайте.
- Подавайте грецький салат на тарілках, посипавши зверху свіжим чебрецем та сіллю за смаком.
Смажений рис з овочами
Інгредієнти:
- 1 склянка білого рису
- 2 склянки води
- 1 часник
- 2 зубчики часнику
- 1 морква
- 1/2 склянки замороженого горошку
- 1/2 склянки замороженої кукурудзи
- 2 столові ложки рослинної олії
- 2 столові ложки соєвого соусу
- 1 яйце
- сіль і свіжомелений чорний перець за смаком.
Спосіб приготування
- Промийте рис і зваріть його вдвічі більшу кількість води за інструкцією на упаковці до готовності. Відкиньте рис на друшляк, щоб видалити зайву воду.
- Наріжте цибулю та часник на дрібні кубики. Моркву наріжте тонкими смужками.
- Розігрійте олію у великій сковороді на середньому вогні. Додайте цибулю та часник і обсмажте до золотистого кольору, близько 2-3 хвилин.
- Додайте моркву, горошок і кукурудзу до сковороди і обсмажуйте, помішуючи, протягом 3-4 хвилин.
- Розбийте яйце в миску, збийте вилкою і додайте|добавляйте| в сковороду, перемішайте з усіма овочами.
- Додайте зварений рис до сковороди і перемішайте, щоб усі інгредієнти були добре з’єднані.
- Додайте соєвий соус, сіль та свіжомелений чорний перець за смаком і смажте, помішуючи, ще 2-3 хвилини, щоб усі інгредієнти нагрілися.
- Подавайте смажений рис з гарячим овочами.
Курячі крильця барбекю
Інгредієнти:
- 1 кг курячих крил
- 1/2 склянки барбекю соусу
- 1/4 склянки кетчупу
- 2 столові ложки червоного винного оцту
- 2 столові ложки коричневого цукру
- 1 столова ложка сирого меду
- 2 зубчики часнику, подрібнених
- сіль та свіжомелений чорний перець за смаком
- рослинна олія.
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 220 градусів.
- Розріжте курячі крила на дві частини та видаліть кісточку.
- Покладіть крила на лист, покритий папером для випічки, змастіть їх олією, посоліть і поперчіть до смаку.
- Випікайте крила в духовці протягом 25-30 хвилин, перевертаючи їх кожні 10 хвилин.
- У той час як крила дбають, приготуйте соус BBQ. У середній каструлі змішайте соус барбекю, кетчуп, червоний винний оцет, коричневий цукор, мед і часник. Доведіть до кипіння на середньому вогні, потім зменшіть вогонь і готуйте, помішуючи, ще 5-7 хвилин, доки соус не загусне.
- Коли крила готові, дістаньте їх із духовки та помажте готовими крилами соусом BBQ. Перемішайте, щоб усі крила були добре покриті соусом.
- Покладіть крила на тарілку та подавайте гарячими.
Омлет з овочами
Інгредієнти:
- 3 яйця
- 2 столові ложки молока
- 1/2 червоного перцю
- 1/2 червоної цибулі
- 1 помідор
- 1/4 чашки тертого сыра (например, чеддер)
- 2 столові ложки оливкової олії
- сіль і свіжомелений чорний перець.
Спосіб приготування:
- Наріжте перець, цибулю та помідор на дрібні кубики.
- У мисці збийте яйця, додайте молоко, сіль та свіжомелений чорний перець.
- Розігрійте оливкову олію на сковороді на середньому вогні. Додайте|добавляйте| перець і цибулю і обсмажте до м’якості, близько 3-4 хвилин|мінути|.
- Додайте помідори до сковороди і обсмажте, помішуючи, ще 1-2 хвилини.
- Влийте яєчну суміш на сковороду та перемішайте з овочами.
- Посипте тертим сиром зверху і готуйте на середньому вогні, доки яйця не застигнуть, близько 5-7 хвилин.
- Використовуючи широку лопатку, складіть омлет навпіл і подавайте гарячим.
Рис з тунцем
Інгредієнти:
- 2 стейки тунця
- 1 склянка білого рису
- 2 склянки води
- 2 столові ложки соєвого соусу
- 2 столові ложки меду
- 1 столова ложка оливкової олії
- 2 зубчики часнику, подрібнених
- сіль і свіжомелений чорний перець за смаком.
Спосіб приготування
- Промийте рис і зваріть його вдвічі більшу кількість води за інструкцією на упаковці до готовності. Залишіть осторонь.
- У маленькій мисці змішайте соєвий соус, мед, оливкову олію, часник, сіль та свіжомелений чорний перець.
- Розігрійте сковороду середньому вогні. Додайте тунець стейки і готуйте, перевертаючи близько 3-4 хвилин на кожній стороні для смаженого або 1-2 хвилини на кожній стороні для середньої прожарки.
- Полийте соусом із миски зверху на тунець і смажте ще 1 хвилину.
- Розкладіть рис на тарілках, покладіть тунець і полийте соусом зверху.
- Подавайте тунець із гарячим рисом.
Суп лапша
Інгредієнти:
- 6 чашок курячого бульйону
- 1 шматок імбиру (близько 2 см), нарізаний на тонкі скибочки
- 2 зубчики часнику, подрібнених
- 2 цибулини, нарізані на тонкі скибочки
- 1 морква, нарізана на тонкі скибочки
- 1 червоний перець чилі, нарізаний на кільця (опціонально)
- 1 склянка свіжих горошин, морожених горошин або заморожених горошин
- 200 гр. локшини яєчної або рисової локшини
- 2 столові ложки соєвого соусу
- 1 лимон, розрізаний на четвертинки
- 2 столові ложки свіжого кінзи, нарізаної
- 2 столові ложки рослинної олії
- сіль і свіжомелений чорний перець за смаком.
Спосіб приготування
- У великій каструлі змішайте курячий бульйон, імбир, часник, цибулю, моркву та перець чилі (якщо використовуєте). Доведіть до кипіння на середньому вогні, зменшіть вогонь і готуйте на низькому вогні протягом 20 хвилин.
- У цей час приготуйте локшину відповідно до інструкції на упаковці.
- Додати горошини в суп і готувати ще 5-7 хвилин.
- Додайте соєвий соус у суп і перемішайте.
- Розкладіть локшину на тарілки та полийте її супом.
- Полийте свіжим лимонним соком зверху і посипте кинзою.
- Додайте сіль і свіжомелений чорний перець до смаку і подавайте гарячим.
Смачного!
Можливо, вам також буде цікаво: Цікаві страви з картоплею – ТОП-6