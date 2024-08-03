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7 рецептів швидких страв, які можна приготувати за 30 хвилин

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7 рецептів швидких страв, які можна приготувати за 30 хвилин

Не завжди є час вовтузитися на кухні. Ми пропонуємо вашій увазі 7 рецептів швидких страв, які можна приготувати усього за 30 хвилин. До того ж вони не потребують дороговартісних продуктів. Спробуйте – і не пожалкуєте!

7 рецептів швидких страв

Паста з томатами і базиліком

паста з томатами

Інгредієнти:

  • 400 грам спагетті
  • 4 помідори
  • 2 зубчики часнику
  • 1/4 склянки оливкової олії
  • 1/4 чашки свіжого базиліка
  • 1/4 чашки тертого пармезана
  • сіль і свіжомелений чорний перець.

Спосіб приготування

  • Почніть зі спагетті. Зваріть їх у великій каструлі з киплячою водою згідно з інструкцією на упаковці до готовності. Відкиньте спагетті на друшляк і залиште осторонь.
  • Коли спагетті готуються, наріжте помідори на кубики і подрібніть часник.
  • Розігрійте оливкову олію на середньому вогні у великій сковороді. Додайте помідори, часник та дрібку солі. Готуйте, помішуючи, поки|доки| помідори не стануть м’якими, близько 8-10 хвилин|мінути|.
  • Додайте до сковороди свіжий базилік і перемішайте.
  • Поверніть спагетті в каструлю і додайте|добавляйте| помідорний соус. Ретельно перемішайте, щоб спагетті були добре вкриті соусом.
  • Перекладіть пасту на тарілки та посипте тертим пармезаном. Посипте свіжомеленим чорним перцем і подавайте гарячим.

Грецький салат

Грецький салат

Інгредієнти:

  • 2 помідори
  • 1 огірок
  • 1 червона цибуля
  • 1 зелений перець
  • 200 грам фети
  • 1/2 склянки каламатських оливок
  • 1/4 склянки оливкової олії
  • 2 столові ложки червоного винного оцту
  • 1 чайна ложка сушеного чебрецю
  • сіль і свіжомелений чорний перець.

Спосіб приготування

  • Наріжте помідори, огірки, червону цибулю та зелений перець на кубики. Перекладіть всі інгредієнти у велику миску.
  • Наріжте фету на кубики і додайте|добавляйте| в миску.
  • Додайте каламатські оливки.
  • У маленькій мисці змішайте оливкову олію, червоний винний оцет, чебрець, сіль та свіжомелений чорний перець. Перемішайте, щоб інгредієнти добре з’єдналися.
  • Перелийте соус на овочі та сир у мисці. Ретельно перемішайте.
  • Подавайте грецький салат на тарілках, посипавши зверху свіжим чебрецем та сіллю за смаком.

Смажений рис з овочами

Смажений рис з овочами

Інгредієнти:

  • 1 склянка білого рису
  • 2 склянки води
  • 1 часник
  • 2 зубчики часнику
  • 1 морква
  • 1/2 склянки замороженого горошку
  • 1/2 склянки замороженої кукурудзи
  • 2 столові ложки рослинної олії
  • 2 столові ложки соєвого соусу
  • 1 яйце
  • сіль і свіжомелений чорний перець за смаком.

Спосіб приготування

  • Промийте рис і зваріть його вдвічі більшу кількість води за інструкцією на упаковці до готовності. Відкиньте рис на друшляк, щоб видалити зайву воду.
  • Наріжте цибулю та часник на дрібні кубики. Моркву наріжте тонкими смужками.
  • Розігрійте олію у великій сковороді на середньому вогні. Додайте цибулю та часник і обсмажте до золотистого кольору, близько 2-3 хвилин.
  • Додайте моркву, горошок і кукурудзу до сковороди і обсмажуйте, помішуючи, протягом 3-4 хвилин.
  • Розбийте яйце в миску, збийте вилкою і додайте|добавляйте| в сковороду, перемішайте з усіма овочами.
  • Додайте зварений рис до сковороди і перемішайте, щоб усі інгредієнти були добре з’єднані.
  • Додайте соєвий соус, сіль та свіжомелений чорний перець за смаком і смажте, помішуючи, ще 2-3 хвилини, щоб усі інгредієнти нагрілися.
  • Подавайте смажений рис з гарячим овочами.

Курячі крильця барбекю

Курячі крильця барбекю

Інгредієнти:

  • 1 кг курячих крил
  • 1/2 склянки барбекю соусу
  • 1/4 склянки кетчупу
  • 2 столові ложки червоного винного оцту
  • 2 столові ложки коричневого цукру
  • 1 столова ложка сирого меду
  • 2 зубчики часнику, подрібнених
  • сіль та свіжомелений чорний перець за смаком
  • рослинна олія.

Спосіб приготування:

  • Розігрійте духовку до 220 градусів.
  • Розріжте курячі крила на дві частини та видаліть кісточку.
  • Покладіть крила на лист, покритий папером для випічки, змастіть їх олією, посоліть і поперчіть до смаку.
  • Випікайте крила в духовці протягом 25-30 хвилин, перевертаючи їх кожні 10 хвилин.
  • У той час як крила дбають, приготуйте соус BBQ. У середній каструлі змішайте соус барбекю, кетчуп, червоний винний оцет, коричневий цукор, мед і часник. Доведіть до кипіння на середньому вогні, потім зменшіть вогонь і готуйте, помішуючи, ще 5-7 хвилин, доки соус не загусне.
  • Коли крила готові, дістаньте їх із духовки та помажте готовими крилами соусом BBQ. Перемішайте, щоб усі крила були добре покриті соусом.
  • Покладіть крила на тарілку та подавайте гарячими.

Омлет з овочами

Омлет з овочами

Інгредієнти:

  • 3 яйця
  • 2 столові ложки молока
  • 1/2 червоного перцю
  • 1/2 червоної цибулі
  • 1 помідор
  • 1/4 чашки тертого сыра (например, чеддер)
  • 2 столові ложки оливкової олії
  • сіль і свіжомелений чорний перець.

Спосіб приготування:

  • Наріжте перець, цибулю та помідор на дрібні кубики.
  • У мисці збийте яйця, додайте молоко, сіль та свіжомелений чорний перець.
  • Розігрійте оливкову олію на сковороді на середньому вогні. Додайте|добавляйте| перець і цибулю і обсмажте до м’якості, близько 3-4 хвилин|мінути|.
  • Додайте помідори до сковороди і обсмажте, помішуючи, ще 1-2 хвилини.
  • Влийте яєчну суміш на сковороду та перемішайте з овочами.
  • Посипте тертим сиром зверху і готуйте на середньому вогні, доки яйця не застигнуть, близько 5-7 хвилин.
  • Використовуючи широку лопатку, складіть омлет навпіл і подавайте гарячим.

Рис з тунцем

Рис з тунцем

Інгредієнти:

  • 2 стейки тунця
  • 1 склянка білого рису
  • 2 склянки води
  • 2 столові ложки соєвого соусу
  • 2 столові ложки меду
  • 1 столова ложка оливкової олії
  • 2 зубчики часнику, подрібнених
  • сіль і свіжомелений чорний перець за смаком.

Спосіб приготування

  • Промийте рис і зваріть його вдвічі більшу кількість води за інструкцією на упаковці до готовності. Залишіть осторонь.
  • У маленькій мисці змішайте соєвий соус, мед, оливкову олію, часник, сіль та свіжомелений чорний перець.
  • Розігрійте сковороду середньому вогні. Додайте тунець стейки і готуйте, перевертаючи близько 3-4 хвилин на кожній стороні для смаженого або 1-2 хвилини на кожній стороні для середньої прожарки.
  • Полийте соусом із миски зверху на тунець і смажте ще 1 хвилину.
  • Розкладіть рис на тарілках, покладіть тунець і полийте соусом зверху.
  • Подавайте тунець із гарячим рисом.

Суп лапша

Суп лапша

Інгредієнти:

  • 6 чашок курячого бульйону
  • 1 шматок імбиру (близько 2 см), нарізаний на тонкі скибочки
  • 2 зубчики часнику, подрібнених
  • 2 цибулини, нарізані на тонкі скибочки
  • 1 морква, нарізана на тонкі скибочки
  • 1 червоний перець чилі, нарізаний на кільця (опціонально)
  • 1 склянка свіжих горошин, морожених горошин або заморожених горошин
  • 200 гр. локшини яєчної або рисової локшини
  • 2 столові ложки соєвого соусу
  • 1 лимон, розрізаний на четвертинки
  • 2 столові ложки свіжого кінзи, нарізаної
  • 2 столові ложки рослинної олії
  • сіль і свіжомелений чорний перець за смаком.

Спосіб приготування

  • У великій каструлі змішайте курячий бульйон, імбир, часник, цибулю, моркву та перець чилі (якщо використовуєте). Доведіть до кипіння на середньому вогні, зменшіть вогонь і готуйте на низькому вогні протягом 20 хвилин.
  • У цей час приготуйте локшину відповідно до інструкції на упаковці.
  • Додати горошини в суп і готувати ще 5-7 хвилин.
  • Додайте соєвий соус у суп і перемішайте.
  • Розкладіть локшину на тарілки та полийте її супом.
  • Полийте свіжим лимонним соком зверху і посипте кинзою.
  • Додайте сіль і свіжомелений чорний перець до смаку і подавайте гарячим.

Смачного!

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