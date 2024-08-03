7 рецептів швидких страв, які можна приготувати за 30 хвилин

Не завжди є час вовтузитися на кухні. Ми пропонуємо вашій увазі 7 рецептів швидких страв, які можна приготувати усього за 30 хвилин. До того ж вони не потребують дороговартісних продуктів. Спробуйте – і не пожалкуєте!