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Найсмачніше сало в пиві за 2 години: цікаві рецепти української кухні

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Найсмачніше сало в пиві за 2 години: цікаві рецепти української кухні

Відшукуємо цікаві рецепти української кухні і ділимося з вами. Нижче – один із них. Він сподобається любителям м’ясних страв, а також тим, хто полюбляє готувати на природі. Хоча в даному випадку можна обійтися і звичайною пательнею та приготувати смачне сало за незвичайним рецептом, використовуючи домашню плиту.

Цікаві рецепти української кухні: найсмачніше сало в пиві

Процес приготування займе приблизно 2 години.

Інгредієнти на 5-10 порцій страви

  • 2 кг свинячої грудинки (підчеревини)
  • 3-4 ч. л. копченої паприки
  • 3-4 ч. л. перця меленого
  • 2-3 ч. л. сухого часнику
  • 200 г соєвого соусу
  • 150 г соусу теріякі
  • 1 літр темного пива

Як приготувати сало в пиві

  • Нарізаємо сало на 2-3 великі шматки.

Найсмачніше сало в пиві за 2 години: цікаві рецепти української кухні

Найсмачніше сало в пиві за 2 години: цікаві рецепти української кухні

  • Обсмажуємо на великому вогні з усіх сторін до золотавої скоринки, і вливаємо пиво

Найсмачніше сало в пиві за 2 години: цікаві рецепти української кухні

Найсмачніше сало в пиві за 2 години: цікаві рецепти української кухні

  • Додаємо соєвий соус, теріякі, всі спеції, сіль і накриваємо кришкою. Після цього на маленькому вогню слід томити сало 2 години. В результаті воно стане карамельним, розпадатиметься на волокна, а смак здивує.

Найсмачніше сало в пиві за 2 години: цікаві рецепти української кухні

Найсмачніше сало в пиві за 2 години: цікаві рецепти української кухні

Смачного!

Найсмачніше сало в пиві за 2 години: цікаві рецепти української кухні

Джерело рецепту cookpad

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