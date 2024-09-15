Найсмачніше сало в пиві за 2 години: цікаві рецепти української кухні

Відшукуємо цікаві рецепти української кухні і ділимося з вами. Нижче – один із них. Він сподобається любителям м’ясних страв, а також тим, хто полюбляє готувати на природі. Хоча в даному випадку можна обійтися і звичайною пательнею та приготувати смачне сало за незвичайним рецептом, використовуючи домашню плиту.
Цікаві рецепти української кухні: найсмачніше сало в пиві
Процес приготування займе приблизно 2 години.
Інгредієнти на 5-10 порцій страви
- 2 кг свинячої грудинки (підчеревини)
- 3-4 ч. л. копченої паприки
- 3-4 ч. л. перця меленого
- 2-3 ч. л. сухого часнику
- 200 г соєвого соусу
- 150 г соусу теріякі
- 1 літр темного пива
Як приготувати сало в пиві
- Нарізаємо сало на 2-3 великі шматки.
- Обсмажуємо на великому вогні з усіх сторін до золотавої скоринки, і вливаємо пиво
- Додаємо соєвий соус, теріякі, всі спеції, сіль і накриваємо кришкою. Після цього на маленькому вогню слід томити сало 2 години. В результаті воно стане карамельним, розпадатиметься на волокна, а смак здивує.
Смачного!
Джерело рецепту cookpad
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