Найсмачніше сало в пиві за 2 години: цікаві рецепти української кухні

Відшукуємо цікаві рецепти української кухні і ділимося з вами. Нижче – один із них. Він сподобається любителям м’ясних страв, а також тим, хто полюбляє готувати на природі. Хоча в даному випадку можна обійтися і звичайною пательнею та приготувати смачне сало за незвичайним рецептом, використовуючи домашню плиту.