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Коли ліньки возитися: «Наполеон» у склянці – просто і неймовірно смачно

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Коли ліньки возитися: «Наполеон» у склянці - просто і неймовірно смачно

«Наполеон» у склянці – це рецепт неймовірного десерту для тих випадків, коли ліньки возитися. Він не потребує випікання, а виглядає дуже святково. Готується просто – впорається навіть кулінар-початківець. Розповідаємо, як готувати цю смакоту.

«Наполеон» у склянці – рецепт

Інгредієнти для основи

  • Масло вершкове – 120гр
  • Борошно пшеничне – 180гр
  • Цукор – 1.5 ст.л
  • Сіль – 1 щіпка

Інгредієнти для крему

  • Молоко – 300 мл
  • Цукор – 60 гр
  • Жовток – 2 шт.
  • Борошно пшеничне – 2 ст. л
  • Масло вершкове 30 гр

Як готувати

Приготування пісочної крихти:

  • Насипте борошно у глибоку миску.
  • Додайте сіль та цукор.
  • Натріть холодне вершкове масло на великій тертці.
  • Ретельно перемішайте масу до одержання пісочної крихти.

Обсмажування крихти:

  • Викладіть отриману крихту на сковороду.
  • Поставте сковороду на плиту на скромний вогонь.
  • Обсмажуйте до золотистого кольору, постійно помішуючи, щоби не підгоріло. Це триватиме близько 8-10 хвилин.

Приготування заварного крему:

  • У каструлю з антипригарним покриттям насипте цукор і додайте жовтки.
  • Влийте молоко і збийте все віночком.
  • Додайте борошно і знову збийте до однорідної маси.
  • Поставте каструлю на плиту на скромний вогонь.
  • Заварюйте крем до загусання, близько 6-10 хвилин.
  • Зніміть з вогню та охолодіть крем.

Складання десерту:

  • Коли пісочна крихта та крем охолонуть, почніть складання десерту.
  • Викладіть у склянки чи чашки по 2 ст.л. пісочні крихти.
  • Потім додайте по 2 ст. заварного крему.
  • Повторюйте шари до заповнення ємності.
  • Охолодіть десерт у холодильнику близько години.
  • Подавайте до столу, прикрасивши до смаку.

Смачного!

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