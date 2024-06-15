Коли ліньки возитися: «Наполеон» у склянці – просто і неймовірно смачно

«Наполеон» у склянці – це рецепт неймовірного десерту для тих випадків, коли ліньки возитися. Він не потребує випікання, а виглядає дуже святково. Готується просто – впорається навіть кулінар-початківець. Розповідаємо, як готувати цю смакоту.