Коли ліньки возитися: «Наполеон» у склянці – просто і неймовірно смачно

«Наполеон» у склянці – це рецепт неймовірного десерту для тих випадків, коли ліньки возитися. Він не потребує випікання, а виглядає дуже святково. Готується просто – впорається навіть кулінар-початківець. Розповідаємо, як готувати цю смакоту.
«Наполеон» у склянці – рецепт
Інгредієнти для основи
- Масло вершкове – 120гр
- Борошно пшеничне – 180гр
- Цукор – 1.5 ст.л
- Сіль – 1 щіпка
Інгредієнти для крему
- Молоко – 300 мл
- Цукор – 60 гр
- Жовток – 2 шт.
- Борошно пшеничне – 2 ст. л
- Масло вершкове 30 гр
Як готувати
Приготування пісочної крихти:
- Насипте борошно у глибоку миску.
- Додайте сіль та цукор.
- Натріть холодне вершкове масло на великій тертці.
- Ретельно перемішайте масу до одержання пісочної крихти.
Обсмажування крихти:
- Викладіть отриману крихту на сковороду.
- Поставте сковороду на плиту на скромний вогонь.
- Обсмажуйте до золотистого кольору, постійно помішуючи, щоби не підгоріло. Це триватиме близько 8-10 хвилин.
Приготування заварного крему:
- У каструлю з антипригарним покриттям насипте цукор і додайте жовтки.
- Влийте молоко і збийте все віночком.
- Додайте борошно і знову збийте до однорідної маси.
- Поставте каструлю на плиту на скромний вогонь.
- Заварюйте крем до загусання, близько 6-10 хвилин.
- Зніміть з вогню та охолодіть крем.
Складання десерту:
- Коли пісочна крихта та крем охолонуть, почніть складання десерту.
- Викладіть у склянки чи чашки по 2 ст.л. пісочні крихти.
- Потім додайте по 2 ст. заварного крему.
- Повторюйте шари до заповнення ємності.
- Охолодіть десерт у холодильнику близько години.
- Подавайте до столу, прикрасивши до смаку.
Смачного!
Можливо, вам також буде цікаво: Цікаві страви з картоплею – ТОП-6