Смачна страва з картопляного лушпиння: ви будете здивовані і задоволені!

Ця страва з картопляного лушпиння виходить дуже смачною і апетитною на вигляд. До того ж рецепт допоможе заощадити гроші. А приготувати її можна усього за 20 хвилин, використавши лише три найпростіші інгредієнти.
Чіпси з картопляного лушпиння! Саме про них мова. Спробуйте, і більше ви не викидатимете те, що звикли вважати відходами.
Нижче – рецепт.
Страва з картопляного лушпиння – хрусткі і смачні чіпси
Інгредієнти
- Картопляне лушпиння,
- Рослинна олія,
- Спеції.
Добре вимийте картоплю, а потім за допомогою овочечистки відріжте 5-7 см від картоплі. Використовуйте ніж, якщо вам так зручніше, але не знімайте багато м’якоті картоплі, інакше ваші чіпси не будуть хрусткими.
Олія. Можна використовувати звичайну або легку оливкову олію, але підійде будь-яка олія, яка є у вас під рукою.
З приправ можна обійтися лише сіллю. А можна додати й інші приправи, які вам до вподоби.
Як готувати чіпси з картопляного лушпиння
- Спочатку розігрійте духовку до 200ºC і вистеліть велике деко антипригарним папером чи силіконовою підстилкою для випікання. Картопляну шкірку промийте, щоб видалити надлишки крохмалю.
- Очистіть картопляну шкірку і обсушіть паперовими рушниками. Добре просушіть шкірку, щоб отримати справді хрусткі картопляні чіпси.
- У мисці змішайте картопляне лушпиння з олією і сіллю. Бажано використовувати чисті руки, щоб поєднати та переконатися, що кожна шкірка покрита олією та сіллю.
- Рівномірно розподілити на підготовленому деко.
- Смажте 10 хвилин, перемішайте, потім смажте 5-10 хвилин до хрусткої скоринки та золотисто-коричневого кольору.
Поради
- Картопляну шкірку можна накопичити протягом кількох днів, якщо не очищати багато картоплі одночасно.
- Обов’язково залийте шкірку водою і зберігайте в холодильнику до 3 днів.
- Не використовуйте шкірку картоплі, яка позеленіла.
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