Смачна страва з картопляного лушпиння: ви будете здивовані і задоволені!

Ця страва з картопляного лушпиння виходить дуже смачною і апетитною на вигляд. До того ж рецепт допоможе заощадити гроші. А приготувати її можна усього за 20 хвилин, використавши лише три найпростіші інгредієнти.

Чіпси з картопляного лушпиння! Саме про них мова. Спробуйте, і більше ви не викидатимете те, що звикли вважати відходами.

Нижче – рецепт.

Страва з картопляного лушпиння – хрусткі і смачні чіпси

Інгредієнти

Картопляне лушпиння,

Рослинна олія,

Спеції.

Добре вимийте картоплю, а потім за допомогою овочечистки відріжте 5-7 см від картоплі. Використовуйте ніж, якщо вам так зручніше, але не знімайте багато м’якоті картоплі, інакше ваші чіпси не будуть хрусткими.

Важливо! Замочіть шкірку в холодній воді приблизно на 30 хвилин.

Олія. Можна використовувати звичайну або легку оливкову олію, але підійде будь-яка олія, яка є у вас під рукою.

Важливо! Майте на увазі, що духовка буде налаштована на високу температуру, тому використовуйте олію, яка витримує нагрівання.

З приправ можна обійтися лише сіллю. А можна додати й інші приправи, які вам до вподоби.

Важливо! Підходить лише звичайна кухонна сіль.

Як готувати чіпси з картопляного лушпиння

Спочатку розігрійте духовку до 200ºC і вистеліть велике деко антипригарним папером чи силіконовою підстилкою для випікання. Картопляну шкірку промийте, щоб видалити надлишки крохмалю.

Очистіть картопляну шкірку і обсушіть паперовими рушниками. Добре просушіть шкірку, щоб отримати справді хрусткі картопляні чіпси.

У мисці змішайте картопляне лушпиння з олією і сіллю. Бажано використовувати чисті руки, щоб поєднати та переконатися, що кожна шкірка покрита олією та сіллю.

Рівномірно розподілити на підготовленому деко.

Смажте 10 хвилин, перемішайте, потім смажте 5-10 хвилин до хрусткої скоринки та золотисто-коричневого кольору.

Поради

Картопляну шкірку можна накопичити протягом кількох днів, якщо не очищати багато картоплі одночасно.

Обов’язково залийте шкірку водою і зберігайте в холодильнику до 3 днів.

Не використовуйте шкірку картоплі, яка позеленіла.

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