Картопляна запіканка з фаршем – як приготувати смачну та ситну страву

Картопляна запіканка з фаршем – смачна страва, яка чудово підходить для прохолодних вечорів, коли хочеться більш ситного частування.

У цій страві всі продукти відіграють важливу роль: ніжне і м’яке картопляне пюре, дуже смачний фарш із приправами і багато сиру, який розплавляється під час приготування. Словом, цю страву точно варто спробувати.

Картопляна запіканка з фаршем

Інгредієнти:

картопля 600 г;

одне яйце;

Грана Падано 100 г

крохмаль кукурудзяний 200 г

сіль, чорний перець.

Для начинки:

фарш 360 г;

моцарела 550 г;

біле вино 50 г;

цибуля;

розмарин.

Відваріть картоплю в мундирі, але постарайтеся не переварити, адже вона ще буде готуватися в духовці. Це займе 30-40 хвилин залежно від розміру. Потім наріжте моцарелу скибочками. Викладіть її в друшляк, поставлений над мискою, накрийте харчовою плівкою і дайте добре стекти.

Тим часом займіться начинкою. Очистіть цибулю (найкраще шалот) і дрібно наріжте її. Наріжте розмарин. Розкришіть фарш.

Підсмажте цибулю на сковорідці, дайте їй посмажитися близько 8 хвилин і додайте фарш (краще суміш свинячо-яловичого). Підрум’яньте його, добре помішуючи, додайте розмарин і влийте біле вино.

Додайте сіль і перець і дайте вину добре випаруватися, потім вимкніть вогонь і відставте сковороду. Щойно картопля звариться, злийте воду, почистіть її та розімніть у пюре. Нехай трохи охолоне. Потім додаємо крохмаль, половину дози тертого сиру Грана Падано, а також сіль і перець.

Вбийте яйце і перемішайте все пюре руками.

Застеліть форму для випічки діаметром 24 см папером для випічки та викладіть туди половину картоплі, утрамбуйте, викладіть половину скибочок моцарели, викладіть фарш зі сковорідки, потім додайте моцарелу, що залишилася. Накрийте картоплею, що залишилася, добре розподіливши поверх. Збризніть олією і поперчіть.

Додайте на поверхню решту пармезану і готуйте в розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин. Через 20 хвилин продовжуйте готувати ще 5 хвилин на грилі за температури 240.

Рецептом поділилися на кулінарному сайті Giallo Zafferano

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